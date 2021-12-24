台積電南科及高雄建廠，帶動科技廠群聚，以及南部房地產市場景氣大爆發，預拌混凝土廠為迎接這波需求增加的商機，包括台泥（1101）、環泥（1104）及國產建材（2504），都已積極擴建南部地區廠區。預期，明年會增加1成以上的發貨量。

其中，國產建材已在擴充高雄仁武廠、台南仁德廠兩座預拌混凝土產能；台泥高雄、台南及善化三座預拌混凝土廠，2022年都將擴大現有的產能；環泥明年也會再擴增一座預拌混凝土廠。

因應大南方計畫與高雄S廊道半導體建廠需求，國產建材指出，看好明年科技廠辦建案增加，對預拌混凝土的需求，高雄仁武廠將新增預拌生產線、台南仁德新設的生產線也正在規劃中，預計2022年第四季投產，年產能約60萬立方米。

對於未來三年的營運，國產建材指出，台積電過去於南科四年蓋六座晶圓廠，帶動國產新市廠混凝土出貨量高達180萬立方米，新市廠現階段還有四座新晶圓廠等著供應，每座晶圓廠供應量約30萬立方米，四座晶圓廠總需求上看120萬立方米；如今台積電於高雄設廠，預料國產高雄廠未來一至二年營運呈現倍數成長。

國產建材預估，明年預拌混凝土的出貨量可衝到700萬立方米，年成長7％以上。

兼具節能減碳及擴大商機，台泥已規劃，全省的預拌混凝土廠及水泥廠都將進行設備更新、產能利用率提升計畫。今年台北及新竹竹東的預拌混凝土廠已經完成更新。

為滿足南部科技廠辦建案增加，以及房地產市場景氣爆發，對預拌混凝土的求，台泥指出，台南、高雄及善化的產能從2022年將進行更新，每座廠的預拌混凝土產線由2套增至3套。

主要發貨市場在南部的環泥預拌混凝土，環泥指出，近一、二年來，台積電等科技廠辦新建工程，已讓預拌混凝土的訂單接好接滿，2022年預期也是全滿，並將新建一條產線滿足現有需求。