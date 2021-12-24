集保結算所24日表示，近期受疫情影響，民眾捐血意願大幅降低，導致各地鬧血荒，全台各血型的庫存都告急，為了維持各地醫院醫療品質，集保結算所連續第12年舉辦愛心捐血公益活動，號召公司員工大家一同熱情響應，以實際行動落實企業關懷理念及實踐社會責任的決心。

集保結算所董事長林修銘表示，集保長期關懷社會與文化，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育、關懷社會弱勢」三大面向，積極回應社會的需要。近期日夜溫差變化大，造成心血管疾病好發，各大醫療院所的用血量明顯增加，直接影響到血液的庫存數量，接著即將而來的年節更是一整年中血庫最吃緊的時期，集保結算所持續在每年歲末舉辦愛心捐血活動，呼籲民眾一起挽袖愛心捐血，做個快樂的捐血人。

集保結算所近年來積極投入社會公益活動不遺餘力，連續12年舉辦之愛心捐血暨血袋捐贈活動，尤其捐血活動更是受到附近大樓其他公司行號員工高度認同及熱情迴響，每年單日捐血量都超過200袋，為冷冽的寒冬注入一股暖流，集保結算所捐血活動舉辦迄今，已超過2200人次熱情參與，累積捐血量達60萬cc，血袋捐贈累計金額更高達新台幣1千萬元，捐血中心每年均頒發年度特殊貢獻單位獎項表揚集保結算所。

每年歲末，集保結算所慈心社配合捐血活動，也同步發起愛心義賣活動，在慈心社全體社員動員下，號召公司同仁並邀請所在辦公大樓各公司行號熱情參與，今年義賣活動共邀請唐氏症基金會、台灣肯納自閉症基金會、心路基金會、勵馨基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、伊甸基金會及育成社會福利基金會等團體親自設攤參與，除了義賣活動外；集保結算所慈心社另也發起愛心捐款及華山基金會「愛。圍爐餐」、伊甸基金會老人愛心年菜之勸募活動，義賣所得及募款收入均將全數捐給社福機構。