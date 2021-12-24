北市警內湖分局東湖派出所員警楊勝閔、張毅恆等人，日前巡邏經過成功路2段，發現一名46歲高姓男子未依防疫規定派戴口罩，正準備上前勸導時，員警發現該名男子神情異常緊張，並企圖閃避員警。

員警直覺有異，馬上進行盤查，男子一開始雖不肯主動配合，但最後仍被員警查出他是10月底剛被發布通緝的毒品通緝犯，立即當場將高男逮捕，訊後解送基隆地檢署歸案。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！