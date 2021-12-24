男子未戴口罩見警緊張露餡 員警一查是毒品通緝犯當場逮捕 18:022021/12/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警盤查發現高男是毒品通緝犯，當場將他逮捕歸案。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警內湖分局東湖派出所員警楊勝閔、張毅恆等人，日前巡邏經過成功路2段，發現一名46歲高姓男子未依防疫規定派戴口罩，正準備上前勸導時，員警發現該名男子神情異常緊張，並企圖閃避員警。 員警直覺有異，馬上進行盤查，男子一開始雖不肯主動配合，但最後仍被員警查出他是10月底剛被發布通緝的毒品通緝犯，立即當場將高男逮捕，訊後解送基隆地檢署歸案。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ 舉黃牌 半數遭金檢銀行被發現讓建商無限展延貸款 桃園婦人遭傳銷詐騙 員警行員聯手勸說保住65萬 #員警 #緊張 #毒品通緝犯 #發現 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外國友人負傷需救治 婦愛心滿溢急匯77萬救命錢 警一看搖頭 10:352021/12/24 社會 排隊等路檢「車停太歪」毒蟲露餡慘被抓包GG了 12:362021/12/24 社會 職業賭場設2道鐵門拖時間 警攻堅見「這盲點」秒逮19賭客 11:272021/12/24 社會 投機男拾獲健保卡發現這筆「意外之財」盜領成功爽吃大餐 15:222021/12/24 社會 年初金檢「舉黃牌」 銀行多讓建商無限展延貸款 04:102021/12/24 財經要聞 遭控加劇邊界緊張 大使：俄羅斯未計劃入侵烏克蘭 13:562021/12/23 國際 通行費430件未繳欠費達1萬3千元 婦人房屋一被查封馬上繳清 16:272021/12/23 社會 人妻婚前一夜情 見公司新主管嚇壞 2人裝沒事相視微笑 17:242021/12/24 社會 未傳訊蘇致法院不受理 林為洲不排除告警瀆職 04:102021/12/24 焦點要聞 男子龍頸潭捕毛蟹不慎落水失蹤 女兒岸邊哭喊「爸爸快起來」場景鼻酸 12:222021/12/23 社會 誆稱電腦到貨！男子熟練演技詐翁1萬7千元 打開竟是報廢品 16:222021/12/24 社會 社會熱門新聞 超貪！友達銷售處長神鬼搬 7年鯨吞公司24億逼近一年淨利 - 社會 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 - 社會 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 - 社會 婆婆外遇 她問要告訴老公嗎？ 網曝可怕下場：真的別管 - 社會 合作撕破臉！義消中隊長控長榮大學「學術流氓」剽竊無人機專利 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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