富邦悍將球季後人事案頻頻攻佔新聞版面，在日前的中職頒獎典禮中，會長蔡其昌致詞時，開玩笑叫富邦宣布事情要「集中一點」，富邦領隊林華韋在記者會上表達歉意，造成外界紛爭並非富邦原意，連24日下午2點的記者會都被女兒虧：「不是說集中『一點』嗎？」

富邦接手球隊後，5年來都沒能打進總冠軍賽，今年球季結束後進行教練團改組，但在人事定案前，不少傳聞人選就頻頻攻佔媒體版面，對當事人、所屬球隊都造成不少困擾。

今天富邦公布完整教練團名單，林華韋對這段時間造成的困擾向各界致歉，他說：「在籌組教練團過程中秉持合約精神及考慮友隊立場，審慎進行教練團安排，沒想到引起很多話題，包括今天有媒體提到本來有很大變動因為種種原因變成中型變動，都不是我們原本想法。」

林華韋強調，籌組教練團的過程中，富邦都是抱持非常務實的態度進行，無意引起這麼大的話題，包含自己上任領隊的日期，剛好撞到台灣大賽，他也無意模糊焦點，「宣布的時間點也不是說要拖到今天，但一直找不到時間點，想盡量低調處理這些問題。」

之前蔡其昌在頒獎典禮致詞時開玩笑叫富邦宣布事情要集中一點，這個梗也延續到今天記者會，林華韋說：「那時蔡會長也很有技巧告訴我們要集中一點，今天開記者會，我女兒也說不是1點嗎？怎麼2點開記者會。」