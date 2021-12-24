富邦金控創新運用口罩廢料製作「正能量手機充電板」，做為60周年員工紀念禮品，24日起於台北文創穿廊展開為期三天「富邦60創『罩』價值」體驗活動，現場展示廢棄口罩循環再製變身手機充電板的過程，自動化機台「環生零耗機miniTRASHPRESSO」更是全球首度亮相，富邦集團董事長蔡明忠、中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、小智研發執行長黃謙智親自出席活動，邀請民眾體驗創新科技賦予廢棄物再生的神奇力量！

蔡明忠在入場之前接受媒體詢問台股看法時說，「台股萬八應該不困難吧，而且應該很多人還有更高的期待」，隨後即進入會場，但也不難看出對台股後市的樂觀態度。

蔡明忠致詞時指出，COVID-19疫情這兩年來席捲全球，也衝擊台灣人民的生活，富邦集團除了擴大捐贈醫療資源支持防疫之外，更注意到廢棄口罩對環境造成的負擔。適逢今年是富邦60周年，特別與擅長運用科技解決垃圾問題的MINIWIZ小智研發公司合作，運用創新技術將廢棄口罩消毒處理，再製成「正能量手機充電板」，做為員工紀念禮品。

為了串聯員工、消費大眾，擴大推廣永續理念，今年4月從富邦金控內部開始，在各地辦公大樓設置口罩回收箱，號召同仁參與回收廢棄口罩行動；今天開始更舉辦為期三天的「富邦60創『罩』價值」體驗活動，開放富邦員工、民眾體驗。期盼民眾透過現場製作這份對環境友善的禮物，讓大家正視環境永續的重要性，共同為防疫與環境永續找到平衡點。

蔡明忠進一步指出，藉此活動也希望讓更多人了解循環經濟對於環境的助益，並藉由創新的充電板設計，喚起大家對於用電的思考及對於永續的重視。這也呼應富邦金控致力落實「低碳」策略，持續扮演永續經營與責任金融的領航者，積極支持低碳轉型的企業、帶動責任投資風氣、幫助潔淨能源發展，希望推動永續經營，創造社會及環境共好。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年適逢富邦60周年，為貫徹永續經營的決心，富邦金控今年擘劃全新ESG四大策略主軸：低碳、數位、激勵與影響，訂定20項2025年ESG目標，更發布金融業第一本 TCFD 報告書，並首次在 CSR 報告書中導入 SASB（Sustainability Accounting Standards Board）準則，展現領航氣候金融發展的決心，結合金融業核心職能，實踐「正向力量 成就可能」的品牌精神。而富邦金控也在公司治理與ESG獲得專業機構好評，包括為台灣唯一四度入榜《財星(Fortune)》全球500大企業、連續十年獲《財資(The Asset)》雜誌評選為「最佳ESG企業白金獎」等。

小智研發持續投入創新技術，讓廢棄物不再只能丟棄，而是有了新的用途，減少地球環境負擔。黃謙智指出，活動現場也可看到小智研發智能回收辨識系統－ROBIN，運用AI視覺辨識技術識別不同性質垃圾，加速完成回收分類，同時也可以辨別出廢棄口罩，搭配「環生零耗機miniTRASHPRESSO」展示口罩升級再造過程，邀請民眾免費參加體驗「正能量手機充電板」製作活動之外，更能許下自己的永續作為，送給自己與地球一份禮物。