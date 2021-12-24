本周各產業類股漲跌互見，以造紙類指數上漲4.98％最強勢，以建材營造類指數下跌0.81％最弱勢。國票投顧預期下周指數在17800-18100點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：紡纖股、鋼鐵股、太陽能股、伺服器股、電動車股、被動元件股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.拜登誓言不會重演去年3月的封鎖措施，而且預計透過大量篩檢來應對Omicron，有助於國際股市維繫樂觀氛圍。

2.特斯拉CEO馬斯克表示，賣股動作近乎完成，特斯拉股價聞訊勁揚，且是本月以來首次站上月線，台廠相關概念股短線將機會表現。

3.中芯國際擴產不如預期，對聯電、世界先進將是一大利多，考量產業供不應求狀況依舊，晶圓代工價格仍具上漲空間，有望帶動市場買盤追進及盤勢上攻走勢。

4.台灣11月外銷訂單以655億美元創歷年單月新高，寫下連21紅的紀錄，而台股自去年3月的谷底反彈至今也恰好是21個月，期間完全吻合，只要未來外銷訂單的展望正向，台股有望續揚。