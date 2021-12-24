台北101今（24日）選在平安夜於購物中心4樓都會廣場「法式莊園」舉辦「謝謝您，守護台灣的平安！」音樂會，邀衛生福利部、台北市醫師公會、中華護理師護士公會等單位代表與會並接受致敬，在千朵玫瑰花藝術裝置和充滿耶誕情調的爵士樂聲中，台北101董事長張學舜表示：「感謝醫護人員日以繼夜地努力，守護台灣的平安和健康，特別在平安夜跟大家說謝謝，也為還在上班的醫護人員表示敬意！」

台北101「謝謝您，守護台灣的平安！」音樂會邀來流利爵士四重奏表演。（吳松翰攝）

台灣的防疫團隊與醫護人員兩年來在第一線日夜守護、辛苦付出，加上全民努力配合防疫，讓台灣疫情控制穩定，民眾能維持正常生活，為感謝許多醫護人員的付出，除了感恩音樂會，台北101也從今起至12月30日共6天，邀請2400名醫護從業人員免費上觀景台參觀，活動自15日啟動線上預約，16日上午即全數額滿，十分踴躍。

張學舜表示，台北101藉由音樂會向防疫團隊與醫護人員致敬，不只讓台灣人民健康、安全、健康地生活，台灣的文明也讓全世界都看見；衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳代表護理師到場，感謝台北101在5月12日點燈打字「護理師節快樂」，讓護理在台灣的最高處讓世界看見，「因為大家的協力，我們能夠平安度過耶誕節。」

中華民國護理師護士公會國聯合會理事長暨萬芳醫院醫療執行長高靖秋，代表超過18萬名護理師感謝台北101提供6天免費登上觀景台，能有放鬆的時間；台北市醫師公會理事長邱泰源立法委員認為台灣防疫的成功，獲得世界的支持，音樂會能轉換心情、紓解醫護平日緊繃的工作壓力，希望活動的精神能延續下去。