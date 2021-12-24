黃子佼今舉辦平安夜音樂會。（大鵬傳播提供）

黃子佼24日耶誕夜沒有和愛妻孟耿如共度，而是自掏腰包舉辦「平安夜音樂會2021＃歌手佼出來」，今下午彩排時受訪，提及王力宏和李靚蕾離婚風暴鬧得滿城風雨，黃子佼表示：「到今天剛好一個禮拜，從驚訝、旁觀、到參戰，覺得這事件就像是人性的疫情，不會輸新冠肺炎帶給大家的衝擊，但大家差不多要往前走了，解鈴還須繫鈴人。」

王力宏離婚醜聞延燒數日，各方聲明不斷，徐若瑄更連續發聲3次捍衛權力。黃子佼認為現在的時代跟過去不一樣，如今社群發達，遇事有很多人發聲、參戰，反而會令事情變得更複雜。至於這幾天有沒有傳訊息關心徐若瑄？他坦言和徐若瑄有私交：「但是講的不多，我也不想過度打擾。」聊起王力宏與李靚蕾結婚時簽了婚前協議，黃子佼表示和老婆孟耿如一直都沒有這個想法，「我們沒有簽婚前協議，努力朝永恆去發展」，兩人互相信任，也不會特別去看對方手機，「要看當然是沒有問題」。

黃子佼今平安夜音樂會無預警宣布，將在明年3月26日在「河岸留言西門紅樓展演館」舉辦人生第二場售票演唱會，命名為「50奶爸的前奏」，黃子佼表示：「50以後會花很多時間拉拔孩子，音樂路一定更難走，趁她落地之前，趕快辦，以後很難拿麥克風，要改成拿奶瓶。」並透露：「明年這場演唱會上的曲目更多元，有live band搭配爵士版80年代經典歌，都是我年輕歲月回憶，票價保證佛心價，而且同步線上LIVE轉播，無法到場的粉絲也能透過線上買票同歡！」音樂會門票將於明年1月24日啟售，詳情請上河岸留言官網查詢。