大陸外交部今天（24日）舉行例行記者會，有記者問：12月23日，俄羅斯總統普丁在年度記者會上多次提及中國。他表示，俄中緊密合作不僅造福兩國人民，也是世界穩定的重要因素。中方有何評論？

大陸外交部發言人趙立堅表示，我們注意到普丁總統對他同習近平主席的個人友誼和中俄雙邊關係所作的積極評價，中方對此表示贊賞。

趙立堅說，習近平主席和普丁總統是意氣相投的好朋友。2013年以來，兩國元首會晤30多次。雙方始終從支持彼此發展振興、維護世界和平穩定出發，掌舵兩國關係前進的方向，設計和推進兩國全方位合作，引領中俄關係成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一組大國關係，成為大國、鄰國相處的典範。

趙立堅指出：「中俄合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限。」中方願同俄方按照兩國元首達成的重要共識，進一步拓展全方位互利合作，助力兩國發展振興，與世界各國共享發展機遇。

趙立堅說，不久前，習近平主席同普丁總統舉行視訊會晤，商定冬奧和新春之約。相信普丁總統此訪將續寫兩國元首佳話，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的發展增添新的動力。