鹿港警分局規劃交通管制措施，從當日早上8時起封閉活動場地周邊道路。（鹿港警分局／吳敏菁彰化傳真）

彰化建縣300狂歡耶誕晚會將於12月25日晚間登場，邀請眾多大卡司。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化建縣300狂歡耶誕晚會將於12月25日晚間登場，縣府上午舉辦耶誕市集，晚上邀請「新台妹」魏妙如、文青歌手魏佳瑩、金曲天團告五人、唱將總鋪師陳隨意，壓軸藝人台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺開唱，預估將吸引人潮、車潮，鹿港警分局規劃交通管制措施，從當日早上8時起封閉活動場地周邊道路。

彰縣府慶祝「彰化建縣300 狂歡耶誕」，歲末祈福12月25日在鹿港體育場舉辦聖誕演唱會，活動當日從早上10點30分開始，有好吃好逛的「耶誕市集」，舞台區還有「耶誕感恩秀」邀請特色表演團體與街頭藝人揭開序幕。

晚間7點至10點，有「新台妹」魏妙如、文青歌手魏佳瑩、金曲天團告五人、唱將總鋪師陳隨意，壓軸藝人台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺等，輪番開唱，壓軸還有長達480秒璀璨煙火秀。

鹿港警分局表示，道路管制，包含鹿港鎮建國路（中正路至復興路段，不含路口）、鹿港鎮正興路（中正路至復興路段，不含路口）、鹿港鎮自強街（中正路517巷至正興路段）及建國路江屋婚宴會館旁巷口，建議民眾分流進入鹿港小鎮。

鹿港警分局規劃在正興路沿線設置機車停車場供騎乘機車的朋友停放車輛，至於開車族，如果是從彰鹿路轉中正路，或是從彰濱五路、鹿草路進入鎮區的朋友，可以停到文小五停車場；如果是從縣144由福鹿橋進入到鎮區，請停到復興路沿線的停車場；至於從台61、彰30、福興橋進入鎮區的朋友，則可停到天后宮的大型停車場。

鹿港分局建議民眾能使用停車資訊引導系統APP「彰化停車GO」，即時了解目前剩餘車位資訊，不用多繞車。