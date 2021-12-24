因疫情停辦一年的「台北國際城市青少棒錦標賽」將於2021年聖誕節回歸，雖然因疫情未邀請國外球隊與會，少了國際交流機會，本土球隊參賽數仍為賽史新高的24隊，提供台灣年輕選手更多發揮的舞台。

今年為城市盃邁入第16屆，將於12月25日至29日將於台北市4場地開戰，城市盃於2005年首辦，首屆12隊有4支外隊，停辦前的2019年已經擴大至32隊、11支外隊的大型賽事，該屆由日本名古屋二度奪冠，上次冠軍留在寶島已經是2012年的桃園新明國中。

台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫表示，因台灣邊境管制、國際疫情仍未獲完全控制，考量許久，決定復辦但僅邀請台灣隊伍，「本會長期致力於基層棒球運動發展，希望在嚴峻的疫情下能把比賽辦好，並幫助台灣棒球文化傳承下去。」

少了外隊，8月聯手在華南盃奪冠的桃園3支勁旅仁和國中、新明國中、龜山國中將各為其主，當中新明國中在月初的桃園盃奪冠，仁和國中9月稱霸金龍盃，狀況都非常好。

城市盃越辦越盛大，參與過的小將如今已有不少是職棒球星，包括日本職棒歐力士野牛的張奕、剛拿下中華職棒總冠軍的中信兄弟王威晨、岳東華、高宇杰等。