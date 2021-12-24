高雄市24日公告土地現值，平均調漲2.01％，公告地價調漲1.84％，地王由大遠百九連霸，每坪公告土地現值190.1萬元，比去年每坪上漲1.7萬元，地后仍由巨蛋附近的裕誠路與明華路九連霸，每坪147.1萬元，每坪年漲1.6萬元，由於台積電進駐高雄煉油廠，附近的楠梓區則是111年公告土地現值漲幅冠軍，約漲4.08％，勝過第二名的前鎮區3.28％、以及橋頭區的3.10％。

高雄地政局24日表示，高雄市111年公告土地現值暨重新規定地價，經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素與市場動向後，評議通過，111年公告土地現值全市平均調幅為2.01％，公告地價平均調幅則為1.84％。

高雄地政局長陳冠福指出，綜觀2021年房地產市場發展，上半年受新冠肺炎疫情影響，整體交易呈現暫緩趨勢，下半年由於疫情受到控制，且利率維持低點、市場資金仍屬充沛，房地產交易轉為熱絡。

此外，高雄市今年受惠於多項重大建設陸續完工，包括台鐵捷運化沿線綠園道全線完工開放、亞洲新灣區周邊多個重劃區開發完成，且高市府也積極辦理各項招商引資，完善投資環境，整體不動產交易呈現量增價穩趨勢。

陳冠福表示，近兩年因疫情改變民眾消費習慣，傳統市場及商圈經營皆受影響，為了減輕地價稅負擔，今年公告地價予以微幅調降或持平，但為反映不動產變動情形、以及平衡地價現值比，以促進賦稅公平，交易熱絡地區、重大建設完工、開發完成地區及地價現值比偏低區段，予以反映，整體而言，111年公告地價微幅上漲。

他說，統計全市111年地價區段數共有11146個，公告土地現值上漲區段數有4642個，占總區段數41.65％，各行政區漲幅前五名分別為楠梓區4.08％、前鎮區3.28％、橋頭區3.10％、仁武區3.04％、以及岡山區的2.55％；公告地價上漲區段數有2677個，占總區段數24.02％，各行政區漲幅前五名分別為仁武區4.58％、橋頭區4.47％、楠梓區4.20％、岡山區3.68％、以及前鎮區的3.00％。

陳冠福指出，111年高雄市最高地價區段，仍為位於南高雄中山二路與三多四路口的大遠百百貨公司，今年第9年蟬聯，公告土地現值為每坪190.1萬元，比去年的每坪188.4萬元，每坪1.7萬元，九連霸蟬連高雄地王。

他說，由於近年亞洲新灣區各項重大建設陸續完工，吸引多家知名廠商投資進駐，高市府招商效益逐步顯現，而大遠百百貨位屬亞灣入口門戶，鄰近商業活動蓬勃發展地區，基地完整且具大規模開發效益等優勢，地價略為上漲。

至於地后，仍由巨蛋附近、博愛二路上的裕誠路與明華路之間，每坪147.1萬元，從2014年九連霸迄今，111年公告土地現值比110年的每坪145.5萬元，上漲1.6萬元。