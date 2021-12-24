很多人都有在牆上掛照片的習慣，在家居風水中，照片的擺放也是有講究的，擺放不當犯了忌諱，就會給自己帶來霉運，麻煩不斷。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，照片最好放在吉位，最好別正對大門，結婚照擺放也需要講究，另外有些類型的照片會影響家中氣場，最好不要懸掛出來。

▍1.宜放在吉位

照片是人留下的影像，在一定程度上能夠代表這個人，所以最好把它放在風水吉位，可以催旺人的運勢，若將照片掛在家中財位，照片被財氣籠罩，照片主人的財運就會越來越好，正財和偏財都能有收穫；將照片掛在文昌位，可催旺事業與學業，孩子學習更上一層樓，家長的事業越做越大。

▍2.不宜對著門口

門口是氣流進出之地，容易有煞氣，照片如果正對門口，就會被煞氣直衝。照片的風水被煞氣破壞，那麼照片主人勢必會受到影響，運勢轉差，破財漏財，健康容易出現問題，所以擺放照片時，要記得不能正對門口。同樣的道理，照片也不能放在家裡的兇位。

▍3.結婚照的擺放

許多夫妻臥室會掛一幅結婚照，一般來說，結婚照適合掛在家中的西北或西南，因為西北方代表家中的男主人，西南方代表家中的女主人，所以掛這兩個位置是比較好的。此外，結婚照最好不要掛在床的右邊，根據風水中「左青龍右白虎」的說法，如果結婚照掛在白虎位，不利於夫妻感情，夫妻會經常吵架，因為一點點小事就起爭執。

▍4.不宜懸掛的照片

若是照片背景有陌生人、猛獸照、險峻的照片、明星照，則不宜懸掛。

有陌生人的照片：旅遊時拍照，難免會把陌生人拍進來，這種照片別掛在牆上，否則會影響家中氣場。

有猛獸的照片：千萬不能把老虎、獅子、蟒蛇這類兇猛的動物照片掛牆上，否則會形成凶煞，影響人的身體健康，不利於事業運和財運。

背景險峻的照片：那些背景看起來很危險的照片，也不能掛在牆上，比如懸崖峭壁旁、水流湍急的大江大河、空中的纜車等照片，若掛在牆上，會形成不好的氣場，導致做事時很容易功虧一簣。

明星照：還有一些人喜歡在家裡掛上明星的照片，如果是已婚家庭，掛明星照片就容易招來桃花，夫妻之間會被第三者插足，破壞夫妻感情。

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