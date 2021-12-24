多名日本政府相關人士近日證實，日本自衛隊與美軍已制定了新日美聯合作戰計畫草案，聲稱若台海發生緊急情況，美國海軍陸戰隊將在日本西南島鏈處建立臨時性軍事基地，並部署軍隊。不過沖繩縣知事玉城Denny表示，非常擔心台灣發生突發事態時，會致沖繩再度成為攻擊目標，居民也會被捲入戰鬥。

據《共同社》報導，不願透露姓名的日本高官指出，為應對「突發情況」，美海軍陸戰隊將在鹿兒島縣至沖繩縣的南西諸島設置臨時的攻擊性軍事基地。目前日本自衛隊和美軍已經鎖定了大約40個島嶼作為臨時基地的候選地，包括釣魚島附近的奄美大島、宮古島和石垣島。

報導稱，沖繩事實上已經擁有大量美軍軍事設施，屆時美軍將把高機動火箭炮系統部署到臨時基地，日本自衛隊負責提供彈藥和燃料在內的後勤支援。

據悉，近期日本在石垣島修築的導彈基地已經基本完工，該島距離台灣僅約300公里。日美計畫2022年正式在該島部署部隊，以應對所謂的「突發情況」。

報導稱，通常情況下美軍在日本不會新建基地，但在「假設台灣出現突發情況」時就有了新建的理由。

沖繩縣知事玉城Denny於24日在防衛省與防衛副大臣鬼木誠會面時稱：「因台灣的突發事態，導致（沖繩）再度成為攻擊目標的情況絕不能發生，我們非常擔心此事。已經過重的基地負擔不能再增加了。」這可能是考慮到沖繩戰的發生，擔憂居民被捲入戰鬥。玉城向鬼木提出要求防衛省公佈計劃的詳細內容，稱「希望整個政府切實致力於緩和亞太地區的緊張並建立信賴關係」。

日防衛相岸信夫在當天內閣會議後的記者會上泛泛而言地說明稱，日美之間基於2015年修改的防衛合作指針，正在制定或更新聯合計劃。他稱「計劃的制定情況和具體內容等詳情關係到緊急事態時日美兩國應對舉措，鑑於此事的性質不予置評」，未明確回答。

今年4月美日首腦會談後，在聯合聲明中時隔約半個世紀寫上了「保證台灣海峽穩定」的字眼。共同社稱，這是美日雙方為制定此次的作戰計畫暗中推進磋商。預計明年年初，美日外交及國防部長的「2+2」會議上，雙方有可能開始著手制定正式計畫。