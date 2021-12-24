台南市是全台第3大棗子產區，種植面積有200多公頃，主要分布在玉井、楠西等地，近日棗子已經少量採收，產地上價每台斤有150元行情，不過農友表示，今年照電燈催花的棗子開花期遇西南氣流降雨，結果率差，落果也多，楠西、玉井兩區總產量可能較去年少2成，農曆年前價格應該都不錯。

楠西區農會總幹事許富文表示，部分園區以電燈燈照調節棗子產期，開花期剛好遇上連日豪雨，導致授粉率不佳，結果率已經不好了，果實長到指節大小時又遇上秋老虎，果實變黃落果，結果只有往年的5成，農友互相詢問發現，以燈照調節開花的果園結果率都不佳。

於楠西栽種數公頃棗樹的神農謝明樹表示，結果率可能因個人管理方式、棗樹品種不同有所差異，棗樹開花遇雨勢必受影響，但今年狀況還在可接受程度，以他種植的珍愛、珍蜜品種，受影響較小，而且著果率差一點點，剛好可以省一點疏果的工作。

也有農友表示，早花遇雨結果率差，第2波花結果率不錯，但可能盛產期會在農曆年後，價格就不看好。楠西區的福來、棗到了觀光採果園表示，依目前棗子成熟狀況，預計元旦後才開放採果。

楠西青農邱晉崑說，自己棗園開花授粉期剛好避過豪雨，結果率與去年差不多，目前已經開始少量出貨，1月才會大出，不過去年曾來採購外銷香港的貿易商還沒有消息，擔心疫情影響棗子外銷市場。

南瀛農產國際行銷公司總經理余清永指出，去年棗子外銷量減，但內銷市場好，因為農曆年較晚到，棗子有趕上送禮市場，國內市場就賣得嚇嚇叫。為了協助農民銷售，南瀛農產今年規畫比照芒果外銷，將推出電商下單、宅配到府模式，爭取不同客群市場。