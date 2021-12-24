投資台灣三大方案才拍板延期3年，今（24）日投資台灣事務「中小企業加速投資行動方案」又通過10家，共擴大投資67億元。累計三大方案共1126家企業，金額1兆640億元，後續尚有52家企業排隊待審。

10家申請中小企包括景明化工、利百特國際儲運、福竝工業、上春不銹鋼、沅水企業、台灣暹勁、祥圃實業、斑尼菲國際、真茂企業及瀛麗企業。

其中投資最多的是利百特國際儲運，為利百景公司的子公司，營業項目為石化倉儲業務的儲運中心，將在高雄港洲際貨櫃中心第二期興建儲運中心，採分期興建，第一期投資總金額達近30億元，興建完成後儲存量可至9萬立方米，為客戶提供進出口貨物裝卸及智慧倉儲完整化服務。

其次是從事半導體、載板及被動元件設計製造的台灣暹勁，客戶有日月光、力成、京元電子等國內知名大廠。因產能不夠用，斥資近10億元在台中大雅市興建廠房及導入智慧化設備。