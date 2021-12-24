日本人氣AV女優三上悠亞，擁有甜美外型和F級傲人上圍，人氣居高不下，時常在社群分享火辣福利照的她，今(24日)聖誕夜這天，也在推特曬出拍攝中的性感照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

三上悠亞今在推特PO出2張辣照，透露自己在拍攝中，只見她穿上比基尼，對著鏡頭擺出撩人姿勢，先是彎腰倒出超巨水滴奶，之後更用手撐下巴，順勢把雙峰擠到快掉出，仔細一看胸部的肌膚白嫩到透出青筋，超火辣畫面讓網友暴動。

三上悠亞比基尼炸出超巨雙峰。(圖／翻攝自三上悠亞推特)

其實，三上悠亞之前也為代言的服飾化身聖誕女郎，換上不同風格的性感聖誕裝，有穿緊身連身裙，展露火辣S曲線，還有胸前採透膚設計或胸前綁上大大蝴蝶結，都讓她傲人車頭燈一覽無遺，堪稱是最性感聖誕禮物。

三上悠亞從偶像女團SKE48轉戰暗黑界，人氣比當偶像時期還要紅，更有「國民AV天后」稱號，不過她也沒放棄唱跳，2018年組成了唱跳女子團體「Honey Popcorn」，在南韓出道，而除了拍片外，她還積極經營各大社群，都擁有超高關注度，也創立了個人品牌服飾，曾創下過10分鐘破1500萬日圓的驚人銷售量，吸金能力超強。