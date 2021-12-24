台中跳舞哥自白

常把車水馬龍的大馬路當舞台跳舞、或爬上招牌，表演怪異動作，讓警察很頭痛的台中「跳舞哥」「改邪歸正」了！24日他與立德里長江和樹，來到大里立德里活動中心，參與家扶非營利幼兒園的聖誕活動，扮起小丑，發送氣球，帶給大家歡樂。

台中「跳舞哥」（小綠）常在台中各大商圈大馬路上「熱舞」不少市民都看過他，但在大馬路上熱舞，影響交通，已被警方開出9張罰單。

讓警察很頭痛的台中「跳舞哥」（右2）「改邪歸正」了，24日他與立德里長江和樹（右1），參與家扶非營利幼兒園的聖誕活動，扮小丑發氣球，帶給大家歡樂。（黃國峰攝）

立德里長江和樹指出，有一次小綠偷東西，被他們發現後，跟他接觸，才發現他心性並不壞，是個溫馴的小孩，他是在一個非常複雜的家庭長大，才導致現在的行為，於是邀請他到社區來當志工，來幫助弱勢家庭，尤其在毛小孩的死傷處理，他都親力親為的協助，相信只要多點關愛，引導他走對的路，相信他的未來充滿正能量。

大里立德里長江和樹（右）24日帶台中「跳舞哥」（左），參與家扶非營利幼兒園的聖誕活動，江和樹指出，相信只要多點關愛，引導他走對的路，相信他的未來會充滿正能量。（黃國峰攝）

小綠悔恨的表示，「偷錢真的很後悔，由衷向受害商家道歉，曾經被我偷過的店家，可來里長辦公室跟我說，我之後會全數還你們，會偷錢也是因為7、8個月前，因為與家人的衝突，頭部受到強烈撞擊，造成腦震盪，腳也幾乎演變成蜂窩性組織炎，需要定期回診，也在當時，開始流浪街頭，沒收入下，才會做出不對的行為」。

小綠指出，1歲時，媽媽就與父親離婚，留下哥哥、姊姊和他與父親生活，但做工的父親喜歡喝酒，喝完就會對他們施暴，從小在暴力的陰影下生活，曾想到逃離，但姊姊說離開，沒人可依靠。他回憶，當時只要父親發脾氣，他最喜歡找高處躲藏，也因此之前爬到招牌上面，這是一種紓壓，跟跳舞一樣，「我知道這不對，誠摯的跟被我影響過的人道歉，警察開的罰單也會想辦法繳」。

16歲就到夜店當舞者，電影《大法師》下腰行走橋段，就是當時練的，由於從小就有演藝夢，但一直苦無機會，也沒有經濟能力更加精進，「有人說我吃藥、喝酒，才在街上跳舞，其實都不是，是因為腦震盪的後遺症，沒有經過思考就行動，畢竟我也喜歡表演，想藉此來滿足表演慾。謝謝里長，願意包容我，願意讓我到服務處來幫忙，當志工幫忙需要幫助的人」。

江和樹表示，目前先將他帶在身邊，先讓他幫忙做一些簡單的工作，例如里辦公室內，會送家中有往生者民眾紙做的房屋、處理不幸死亡的毛小孩，里內晚會表演等，等觀察他回覆正軌後，再看看幫他找工作，協助他回到正常生活。

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