南韓法務部宣布特赦前總統朴槿惠，前副總統呂秀蓮呼籲總統蔡英文，應該特赦前總統陳水扁；總統府發言人張惇涵對此表示，最重要的還是確保陳前總統獲得最好的照顧，早日回復健康。有網友表示，「阿扁才因為博士論文得罪了方丈，還想跑嗎？」

陳水扁21日上網路節目時，被問到怎麼看蔡總統處理博士論文事件？阿扁表示，他沒讀過博士，他是用很簡單的常識，用膝蓋去想，如果有機會寫博士論文、拿到博士學位，這是光宗耀祖的事情，若有，就拿出來；阿扁的說法引發聯想。據《放言》報導，民進黨立委王美惠認為，陳前總統沒有什麼目的，因為一般人被質疑，一定會理直氣壯拿證據出來，而他當總統時又有比較高的思維，不會去理會對論文質疑者所說的，這樣只會更累？他只是覺得就把論文拿出來，這件事就沒有了。

針對阿扁特赦的報導，有網友在相關報導底下留言說，「身體快一點好，等健康了，就再關回去。」、「有沒特赦有差嗎？他現在不就早自行特赦了..。」、「都能在電台主持談話節目了，還算有病？還在保外就醫？我看有病的是總統府，什麼時候會恢復健康？」、「為什麼要特赦他，那和他一樣犯同樣的罪的人，要不要一起？」、「我以為早就特赦了。」

還有網友提及論文門表示，「什麼有沒有博士論文用膝蓋想，阿扁不要再亂講話，不然好好照顧，回復健康就該回去關了。」、「小心阿扁把你的論文門抖出來。」、「除非蔡總統拿出博士證明。」、「陳水扁現在把蔡英文假學歷說出來，不用特赦了。」

PTT八卦板網友也紛紛表示，「特赦了，萬一扁去論文作證怎麼辦？」、「阿扁才因為博士論文得罪了方丈，還想跑嗎？」、「有論文就要拿出來啊！by阿扁。」、「特赦可以講真話了還得了。」、「寫博士論文是光宗耀祖的事。」、「得罪方丈還想特赦XD。」