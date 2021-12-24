《國防新聞》（Defense News）23日報導，先前中國大陸軍機編隊進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區一事，讓該國提升防空戰力的動力大幅提升；馬來西亞國防高官近期表示，其空軍有意一口氣買下科威特所有的33架二手F/A-18C/D「大黃蜂」（Hornet）戰機。

根據報導，馬來西亞國防部副部長阿濟茲（Ikmal Hisham Abdul Aziz）表示，由於科威特空軍現有的33架F/A-18C/D狀況良好，且飛行時數相對較短，該國有意將其盡數買下，以提升馬來西亞皇家空軍的戰備能力。

馬來西亞空軍目前擁有8架F/A-18D，皆隸屬於檳城（Penang）北海空軍基地（RMAF Butterworth Air Base）的第18中隊；馬來西亞空軍司令薩馬德（Tan Sri Ackbal Abdul Samad）上將9月曾表示，將自今年起實施一項為期12年的本土維護計畫，讓F/A-18D繼續維持作戰能力，確保其至少能服役到2035年，讓該軍種有足夠時間評估、採購並獲得下一代多用途戰機（MRCA）。

科威特空軍已採購28架「颱風」（Typhoon）和同樣數量的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，用於取代1990年代初期獲得的F/A-18C/D，讓該國有意將舊機「脫手」；目前除馬來西亞以外，突尼西亞也傳出有意購買。

中國大陸運20、IL-76運輸機等16架軍機5月31日編隊進入馬來西亞海事轄區及亞庇飛航情報區，讓該國空軍更積極推動戰力提升計畫。馬來西亞目前存在多用途戰機和輕型戰機（LCA）等2個戰機更新計畫，後者的投標廠商已於10月公布，原本被視為熱門選項的中巴JF-17「梟龍」戰機並未投標，中航技進出口公司（CATIC）改推L-15B輕型戰鬥／教練機。