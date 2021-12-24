為保密防諜，民進黨立委羅致政提出「國家安全法增訂第9條之1」修正草案等4案，擬立法設置「國家安全專業法庭」，國安案件應由具國安相關專業知識的法官審理；立法院會今天處理時，國民黨團提議退回程序委員會，經表決後遭否決提議，4案皆付委審查。

羅致政的提案說明指出，近年許多違反國安案件，法院對相關犯罪者屢屢輕判，高檢署統計，2015年至2020年8月判決資料顯示，判決確定的141人中，有罪者137人，判刑6個月以上者僅19人，其餘均為6個月以下或拘役，可易科罰金，種種判例讓共諜有恃無恐，對國安的維護相當不利。

羅致政提出「國家安全法增訂第9條之1」、「國家機密保護法增訂第38條之1」、「國家情報工作法增訂第32條之2」及「反滲透法增訂第11條之1」等修正草案，擬立法設置「國家安全專業法庭」，國安案件應由具國安相關專業知識的法官審理；國安專業法庭的法官每年應接受一定時數的國安相關專業訓練或在職研習，訓練時數、專業認證及相關辦法由司法院定之。

此外，有鑒於少數退將言行惹議，民進黨立委王美惠提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9-3條」條文修正草案，退將以不實言論出賣國家主權，得剝奪其月退休給與。國民黨團雖然也提議退回程序委員會，但經表決後仍遭否決，草案順利付委審查。