全台最大新創發表會SparkLabs Taipei DemoDay即將登場，預計將吸引數百名創業同好、天使投資人、創投基金，甚至企業投資部門的參與。主辦單位SparkLabs Taipei本身深耕經營創投加速器，專注投資台灣新創、協助團隊進入國際市場。

台大創創中心執行長曾正忠表示，新創加速器能提供持續驗證的過程，新創最為需要、更是一個能夠實際測試的場域。他強調，新創要成長茁壯，必須打造一個合適的培育環境，因此台大創創中心成立企業垂直加速器，加速新創團隊的創新驗證。

SparkLabs Taipei DemoDay 6 將於1月6日舉行，主辦單位表示，這是一場創業家的盛典，與投資市場互相激盪劃時代概念、分享新創理念以及對未來的想像，成功創業家與國際創投探討全球熱門創業議題與最新投資脈動。

今年第六屆加速器新創團隊展示活動，產業界擴及人工智慧、行銷科技、教育科技、虛擬實境、虛實電商等，創新解決方案與商業模式採取虛實同步進行，參與者當天能於現場與新創團隊互動、體驗最新技術展演，更有機會與超過300位投資人與企業經理人交流。

台大創創中心的2022年春季輔導計畫，現也正招募中，該中心表示，會提供三大獨家輔導資源：與企業合作共創、業師深度輔導、募資簡報訓練投資媒合等。產業連結多元，本次招募的企業有：玉山銀行、創兆生技、鴻海肚肚、好好證券、農純鄉、宏碁基金會。

台大創創x企業垂直加速器期待加速的產業，包括醫療影像處理及AI應用、大健康社群平台、FinTech 應用、社群平台、遊戲化、AR/VR、循環經濟、環境工程、大數據、AI、IoT智慧製造、電競賽事相關應用、虛擬實境、專用硬體、消費性文創、消費性3C創新、智慧金融生態圈及餐飲業(包含業者、媒體、開店顧問)。