「生命的色彩」無人機展演配合隊形變化及絢麗燈光，映照水面燈組，現場民眾直呼大飽眼福。（王文吉攝）

台中耶誕精彩活動一檔接一檔，繼石岡花樣藝術節、豐原「豐慶耶誕、雪境樂園」點燈之後，「金色葫蘆墩」光藝術展演於平安夜晚間閃耀登場。副市長令狐榮達出席開幕式並宣布開展，現場50架無人機隨即升空，展演「生命的色彩」揭序，結合燦爛奪目的水面燈光及音樂躍動，讓民眾大飽眼福。

「金色葫蘆墩」光藝術展演開幕儀式特別邀請當地議員、相關局處單位、設計團隊浩汎國際蔡昕默總監到場共襄盛舉。平安夜晚間天公作美，50架無人機緩緩升空，展演「生命的色彩」，配合隊形變化及絢麗燈光，映照水面燈組，現場民眾直呼大飽眼福。

「金色葫蘆墩」共有8件光藝術作品，位於第五區光藝術作品「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，在河岸邊插滿金黃稻穗，望著閃閃發亮的稻穗，感受豐原散發著金燦燦光芒，吸引滿滿人潮駐足觀賞，在平安夜漫步河岸邊猶如進入金色世界，光彩迷人。

「豐遊紫雨」利用原本的地景風貌，搭配一簇簇紫色花雨，彷彿重現熱門動漫「鬼滅之刃」紫藤花場景，感受原是春天盛開的花朵卻執著在冬日綻放的頑強，並營造出依依的思念中為愛而生的勇氣。

此外，位於第四區的作品「織緒」，將遠在他鄉遊子的思念化為力量，編織成一座座牆堵，每一種顏色代表著種種思緒，在充滿希望與喜悅的聖誕季節，亮麗的色彩也象徵疫情過後將迎來更美好、更亮麗的未來，為冷颼颼的冬日，注入想像與希望。

觀旅局長韓育琪表示，葫蘆墩公園光藝術展演利用原生地貌帶來撫慰人心的感動，透過燈光漫步於月下豐原夜色、回味豐原人文歷史，在後疫情時期進一步傳達充滿希望的亮光就在不遠處的信念。

「生命的色彩」無人機展演曾榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎。觀旅局提醒，錯過開幕展演的民眾，12／25(六)、1／1(六)及1／8(六)晚間7時各有1場，歡迎前來感受視覺、聽覺的雙重饗宴。