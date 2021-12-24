高雄城中城大火造成嚴重死傷，間接讓各界開始重視老舊大樓安檢問題，高市府為了提升大樓公共安全，自明年1月1日起，將8至15樓的H-2集合住宅納入公安申報檢查對象，高市府工務局也籌備6150萬元總經費，將提供每棟大樓最高1萬6000元申報補助費用。

工務局長楊欽富表示，高雄市已公告擴大8至15樓H-2集合住宅自明年1月1日起納入公安申報範圍，而工務局將同步輔導高市8至15樓建築物所有權人、公寓大廈管理委員會及管理負責人完成辦理首次公安申報作業，於明年1月1日開始受理，每棟大樓最高補助1萬6000元。

工務局表示，建築物所有權人或使用人應委託專業檢查機構、人員辦理檢查，如有成立管理組織由管委會或管理負責人完成申報，若未完成管理組織報備或未成立管委會者，則由建築物所有權人過半數及其應有部分合計過半數同意並推派一人為申報代表人，於明年4月30日前郵寄或親送至自選的專業公會，或至市府四維行政中心1樓聯合洽公區，由公會派駐公安申報「輔導窗口」協助臨櫃申請。