華夏科技大學於12月24日至明年5月30日在華夏科大圖書館藝廊展出「漫遊中和庄-歷史圖資展」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於12月24日至明年5月30日在華夏科大圖書館藝廊展出「漫遊中和庄-歷史圖資展」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於12月24日至明年5月30日在華夏科大圖書館藝廊展出「漫遊中和庄-歷史圖資展」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學社會責任實踐計畫USR「華夏南勢在地紮根PLUS」以文化永續、關懷社區為深耕議題，串聯中和區公所、中和教育會、經濟部中央地質調查所、德州儀器興南廠、中和地政事務所、中和庄文史協會等，於12月24日至明年5月30日在華夏科大圖書館藝廊展出「漫遊中和庄-歷史圖資展」。

開幕茶會於今（24日）上午10時舉行，該校孟繼洛董事長及陳錫圭校長親自接待與會貴賓並致贈感謝狀。到場貴賓包括中和區公所人文課長、竹林中學顏麗珠校長、中和國中陳春男校長、德州儀器興南場賴寶仁總經理、中央地質調查所陳政恒技正等，齊聚一堂共同攜手合作探尋與深耕中和庄。

華夏科技大學校長陳錫圭開幕致詞表示．新北市中和庄（舊時雙和地區）是發展甚早的城市，其蘊藏豐富且特殊的多元移民、產業轉型、眷村文化等人文歷史與發展脈絡。然在都市新興發展下，這些軟硬體的集體記憶卻逐漸被遺忘而佚失。

本活動期透過老照片、地圖等歷史圖資的徵集、整理與展示，重現中和庄昔日生活寫真及人文景物等城市變遷的紋理與印記，並藉此做為中和庄文史保存的基礎。此外，也勉勵華夏師生除了在校園裡習得專業知識技能外，更重要的是能帶著所學之專業走出校園走入社區，讓老師的教學和學生的學習能跟社區的需求融合在一起，唯有與在地中和庄共生共榮我們才有辦法實踐大學社會責任。

該校USR團隊說，華夏科大自107年以來即將「中和庄溯源」納入學校通識教育課程，結合中和庄文史研究協會及雙和文史協會之文史專家，透過課程帶領師生及社區居民探尋中和庄開發移民史、踏查中和第一街枋寮老街及廟美街、與移民生活史息息相關的廣濟宮、福和宮及圓通禪寺、慈雲寺，以及日治時期歷史遺跡海山神社、瑞穗配水池等，開啟認識中和庄在地人文的第一步，也因經過三年多的學習與累積，方能促成此次展覽的策畫與推廣。

此外，除了實體展外，華夏科大也同步推出「漫遊中和庄」線上展（http：／／www.paijtsieflaneur.com ），讓無法前來實體觀展的觀眾也能線上觀賞中和庄的時代景觀變遷及常民文化生活中的脈絡，直視這座城市的本質與千萬種姿態。