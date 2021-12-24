二水鄉農會前總幹事蔡文琳因未獲遴選續聘，四連霸之路失利，日前從農會正式退休，在農會服務40年的深厚基礎，讓許多老朋友鼓勵勸進他繼續為民服務，他說二水鄉民結構幾乎都是農民，年後將開始積極拜訪基層，正式投入鄉民代表選舉。

已屆花甲之年，蔡文琳一生都與農務息息相關，員林農工畢業的他，1980年進入農會擔任臨時工負責毛豬運銷，陸軍憲兵隊服役2年退伍後回任，負責果菜運銷，婚後轉任農會飼料廠粗工。

1984年他正式通過招考，分發進推廣股，展開長達24年又10個月的農會推廣人生；從基層農事指導員開始一路埋頭苦幹，深獲賞識，還曾被指派至中興大學在職進修，接著升任推廣股長、祕書，再代理總幹事，2009年初首度通過遴選獲聘為總幹事，並3度連任。

個性敦厚殷實的蔡文琳，謹遵長輩叮嚀「水底睏無一位燒」、「戲棚下站久，就是你的」。40年農會生涯一路走來，他曾輔導農民契作仙草，賣給食品廠製作仙草蜜，還開發轟動熱賣的「鹿野仙草雞」即食料理包，創下單筆最高5000包的訂單紀錄。

又開創二水農情館，發展農村休閒旅遊觀光、推廣農特展，讓許多農會老員工，對他又愛又恨，從不願改變，到轉換心境爭取假日輪休、排班，一起拚業績、賺獎金，創造百萬業績。

幾經思考，決定轉換跑道參選基層鄉代，繼續為二水鄉親服務，是否角逐正、副主席？蔡文琳語帶保留，自嘲是中高齡轉業的高年級實習生，還是末代基層鄉代，不必想太多。

二林鎮長蔡詩傑過去也曾是績優農會總幹事，成功轉戰鎮長寶座，社頭鄉農會總幹事蕭浚二，日前也被勸進，評估是否參選鄉長。南彰鄉鎮居民絕大多數務農，公所、農會服務對象高度重疊，總幹事重磅轉跑道投入基層選戰，大大衝擊地方原本選情布局。