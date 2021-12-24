存股族小確幸即將來到！金管會近日預告修改金控、銀行、票券應行記載事項準則，配合公司法第240條之修正及各金融業財務報告編製準則規定，公司得以章程授權董事會做決議並通過後，就可發放現金股息、事後再報告股東會即可，最快2022年可適用，但金管會指出，目前所有金控的公司章程都還沒有修正，所以最快要2023年才可開始自由發現金股利。

銀行局指出，目前各金控、銀行公司章程中，要分派盈餘(發放股利)都須經過股東會通過，若要改成授權董事會後發，得先修章程，據了解，目前所有金控的公司章程都還沒有修正，所以最快2022年修完、2023年才能真正提早發現金股利。

就現行制度下，存股族要等到各大金控6月股東會後、最快7月以後現金股息才能入袋，但從2023年後將可提早在各金控5月年報出爐、且經董事會通過後，就能提早2個月將股息輕鬆入袋。

為了讓上市櫃公司現金股利彈性化、回饋股東，讓股東資金運用更彈性，目前如台積電已改四季發放現金股利，因此公司法已修正公發公司要發現金股利，不用再經股東會同意才能發，可先由董事會2/3董事出席、1/2以上通過即可發，之後再送股東會追認即可。

2021年金控公司獲利大爆發，恐有逾2千億元現金股利，往年金控公司都是4月公布股利政策，一路要等到6月股東會結束後才能發放現金股利，未來作業時間可以提早，亦可能一年發出多次現金股利。

此次修正重點還包括：一、提升金融業推動永續發展資訊揭露的品質，金融業必須強化環境及社會與公司治理的資訊揭露，像是金融業應具體敘明董事會的多元化政策、具體管理目標及落實達成情形，以及個別董事及監察人之專業資格與經驗。

二、強化資通安全管理之資訊揭露、三、上市上櫃公司股東會年報資訊揭露時效。全體上市上櫃銀行及金融控股公司，及上市上櫃票券金融公司實收資本額達新臺幣100億元以上或外資及陸資持股比率達30％以上者，應於股東會14日前申報股東會年報。