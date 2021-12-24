淳安（6283）今（24）日下午舉行重大訊息說明會，會中指出，淳安直、間接持股51％的子公司SHARP FIT Automotive Technology Co. Ltd.由於財報上資產不足以抵償負債，已於今（24）日向東京地方裁判所申請破產保護程序。淳安指出，公司的合併報表已認列該子公司的累積虧損，其申請破產保護程序對財務、業務並無重大影響。

淳安指出，SHARP FIT Automotive Technology Co. Ltd.，主要從事的是車用攝像頭設計開發工作，因長期集中資源在單一客戶的產品開發上，再加上業績受到Covid-19影響，致表現不如預期，今年年中更因全球晶片短缺造成主要客戶造車產量減少，導致營收下滑，造成負債大於資產。

儘管過程中，淳安已有效協助其縮減支出並開發新業務，以達成綜效，然因新獲取的世界級汽車大廠訂單，要等到2023年初才會大量增長，著眼於車用產品開發週期長，無法於短期內獲得挹注，尚無法清償所有債務，遂經SHARP FIT Automotive Technology Co. Ltd.董事會決議，於24日根據日本民事再生法第21條第1項規定聲請宣告破產並進行公司重整；並根據該法第79條第1項提出保全管理命令。東京地方裁判所將於同一天指派濱田律師事務所之律師川瀨庸爾（KawaseYoji）作為保全管理人，重整人則由淳安擔任，以便集中資源，迎接已到手訂單，達成公司未來的營運方針。

淳安強調，由於之前在合併報表中業已認列該子公司之累積虧損，其申請破產保護程序對淳安財務、業務並無重大影響。