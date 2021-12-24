5公頃種近千棵樹淨化空氣，官田二鎮森林公園獲獎。(台南市官田區公所提供／劉秀芬台南傳真)

位於台南市官田工業區的二鎮森林公園，5公頃面積種了近千棵樹，還有籃球場、步道、遊樂設施，是當地居民休憩好去處，更獲得台南市空氣品質維護「優良空品淨化區」獎，是台南市37區公所裡面唯一獲獎。

官田區長陳仁偉表示，二鎮森林公園前身是「官田區工業北路汙染場址綠美化計畫空氣品質淨化區」，由台南市環保局補助設置，土地權屬原屬於經濟部官田工業區所有，2015年度移交給台南市政府，2018年工務局開闢成公園，由官田區公所進行維護。

官田區公所結合在地力量一起投入強化園區綠化功能，透過在地里長、里民及工業區廠商的協助，以最少的破壞、保留最多樹木，增加綠帶與休閒設施，9成以上植裁都是採現地保留，是國有地再活化的典範，讓更多人得以享受這片綠意。

陳仁偉表示，空氣品質攸關每個人的健康，官田區公所也長期致力營造公園友善環境，此次能得獎是對公所最大肯定，也希望與居民攜手，維護環境與空氣品質，朝向淨化、綠化、美化等目標邁進。