第24屆諸羅山盃國際軟式少棒賽閉幕，嘉義市教育處長林立生頒發冠軍獎盃給澎湖講美國小。（嘉義市教育處提供）

2021年第24屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽24日閉幕，共有98支隊伍、1862位球員進行了134場比賽，澎湖講美國小抱回冠軍，此次因疫情影響而縮小規模辦理，但小選手們打得認真，笑逐顏開，熱愛棒球的心都寫在臉上。

今年的諸羅山盃比賽從本月19日起進行到24日總共6天，在冠亞軍戰結束後畫下句點，冠軍是澎湖縣講美國小、亞軍台北市東園國小A、季軍新北市民安國小、殿軍高雄市熊快樂社區少棒隊。

嘉義市政府教育處長林立生表示，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽去年獲選教育部體育署「台灣國際賽12金選」，今年也在「台灣品牌國際賽網路人氣票選活動」35場國際賽中脫穎而出，榮獲第10名的好成績，感謝大家對諸羅山盃少棒的支持，也感謝辛苦的工作夥伴、裁判及球隊教練的付出。

林立生表示，雖然此次因疫情的關係，縮小規模辦理，但是看到這麼多熱愛棒球的小將們開心比賽的笑容就可看出諸羅山少棒的魅力不減，期勉選手們未來再接再厲，繼續朝向夢想努力。