歲末將至，桃園福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會桃園市分會為「桃園特殊教育學校」冬日送暖，協助學校設備汰舊換新，捐贈TOYOTA SIENTA身心障礙學生交通車，減輕家長的接送負擔，照護者也可輕鬆將輪椅推上車，更讓學生在有愛無礙的乘車環境中安心就學。

協辦這個活動的還有國際扶輪3502地區桃園景福扶輪社、桃園福宏扶輪社、桃園福豐扶輪社、桃園福泉扶輪社、桃園福崧扶輪社與海喬建設股份有限公司，愛心捐贈的車輛於24日平安夜送抵學校。

桃園特殊教育學校的學務主任羅建洋表示，「有些孩子上下學不方便或家長無法接送，交通車是本校很重要的工具，能獲得這份暖心，真的非常感謝福德扶輪社和世界華人工商婦女企管協會桃園市分會的幫助！」

「以服務改善人生」是國際扶輪社的年度目標，為了鼓勵各社提供各項社會服務，「桃園福德扶輪社」期許大家把愛傳出去，讓希望像巨輪一樣持續滾動，幫助更多需要的人。國際扶輪3502地區許多友社也曾在年中響應海喬建設「小小愛心，大大溫馨」公益活動，以建案接待會館作為在地捐助站，拋磚引玉讓更多人關注弱勢需求，附近居民也熱烈參與捐助活動，共同為當時營運受到疫情影響的八德殘障教養院雪中送炭。

桃園福德扶輪社社長、海喬建設總經理張鈞喬表示，「很榮幸能夠有機會提供社會服務，希望從每次的活動號召更多人幫助在地社福團體，將愛化為實際行動，讓社會更美好。」對社會抱有使命感的桃園福德扶輪社，期盼透過關懷在地的服務，持續實現與社會共榮共好的價值。