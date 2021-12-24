今(24日)北部、東部地區降雨較明顯，中部及南部山區有零星雨，各地氣溫稍涼；中央氣象局表示，今晚間東北季風增強，氣溫持續下探，明(25日)最低溫在北台灣僅14度，溫度一路下滑冷到下周二，最冷時段會出現在周日~下周二清晨，最低溫可能僅12°C或更低。另外在跨年期間，天氣也會再轉濕冷。

明天(25日)冷空氣南下，水氣偏多，北部及東北部地區有短暫雨。(圖／中央氣象局)

明天(25日)冷空氣南下，水氣偏多，北部及東北部地區有短暫雨，且在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有較大雨勢發生的機率，其他地區主要為多雲至陰的天氣，偶爾也會有零星降雨；溫度方面，北台灣天氣轉冷，白天高溫預估17、18度左右，中部及花東地區為20到22度，南部地區為22到25度，而夜晚低溫在北台灣僅14度，其他地區約15到18度，各地溫度皆明顯下降。

下周日(26日)至下周二(28日)清晨在冷氣團影響下，不論白天、黑夜，各地都有不同程度「冷」的感覺；此段期間加上華南雲雨區東移，除北部及東北部容易下雨外，其他地區也有局部短暫雨。

而下周二(28日) 至下周四(30日)迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區恢復為多雲到晴，各地氣溫也逐漸回升。但下周五(31日)東北季風增強，北部及東北部地區雲量較多且有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。