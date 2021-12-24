廠商在這裡選地，證明市府團隊與廠商都有信心，而且有決心，要跟大家打世界盃，要進軍國際市場。（林雅惠攝）

橋頭科學園區今天下午舉行選地招商啟動典禮，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠及高雄市長陳其邁等人與日月光集團資深副總經理周光春、群聯電子執行長潘健成等企業代表出席典禮。（林雅惠攝）

橋頭科學園區今天下午舉行選地招商啟動典禮，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠及高雄市長陳其邁等人與日月光集團資深副總經理周光春、群聯電子執行長潘健成等企業代表出席參加動土儀式。（林雅惠攝）

橋頭科學園區今天下午舉行選地招商啟動典禮，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、科技部長吳政忠及高雄市長陳其邁等人與日月光集團資深副總經理周光春、群聯電子執行長潘健成等企業代表出席典禮，蔡英文表示，希望全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，這是台灣面臨全球競爭時，再加入一個生力軍，南部將來會是很有競爭力的高科技所在地，也會是全球最重要的高科技聚落。

蔡英文致詞表示，從陳其邁、沈榮津的報告，可以看出一個計畫成功有幾個要素，要有一個企圖心很強、意志很堅定的市長，就是陳其邁，還要知道跟誰打電話，沈榮津領導行政院團隊時盡心盡力，後面還有一個力量給他壓力，那就是行政院長蘇貞昌。

蔡英文說，中央到地方政府現在是一個很成熟又有效率、意志堅定的團隊，這樣做總統相對比較輕鬆，只要確定方向往哪裡走，沒錢時知道往哪裡找錢。

她表示，2020年選舉時，指出的方向就是南部必須發展，也希望長期在北部運作的企業可以來看看，其實很多企業不是不喜歡、不是不想來南部，只是不熟悉。

蔡英文指出，過去一段時間行政團隊與陳其邁花了很多心思引領企業來高雄走走，這裡其實有發展潛力，北部找不到的，這邊可以幫忙準備好，尤其有效率的團隊隨時為大家解決困難。

她感謝今天到場企業，選擇在橋頭設立基地或工廠，給南部民眾很大信心，除了傳統產業外，也有資格、有能量走向高科技世代，高科技一樣可以在南部生根。

蔡英文強調，台灣高科技產業不只是在北部與中部，南部將來會是一個很有競爭力的高科技所在地，台灣也會是全球最重要的高科技聚落，現在全球都在看台灣，我們更要團結、共同努力，把台灣的潛力完整發揮出來。

蔡總統說，橋科期程從6年減少到3年完成，非常讓人敬佩，也希望平地起高樓，很多企業可以在這發展，從現在起，全力讓橋頭科學園區在最短時間內到位，讓國家面臨全球競爭時，又加入一個生力軍。

高雄市長陳其邁則歸功於蔡英文總統，表示真的要感謝總統，總統的大南方大發展還有5＋2的產業，他都背下來，要感謝蔡總統在2016年上任後，所推動的台灣整個經濟發展跟產業政策，數字大家都非常清楚，不管是在出口或半導體產業，這都是深刻影響到台灣在未來的下一個世代的競爭。

他也強調，除了感謝總統，也要感謝行政院長蘇貞昌及各部會首長院長的支持，執政黨對於橋頭科學園區，對於橋頭鄉親與高雄的承諾，沒有放棄，市府與南科管理局一定會全力協助在地廠商。

陳其邁強調，整個供應鏈的重組，假如不跟時間賽跑，等你這個廠6年蓋完，事情都發生完了，所以，就6年，希望可以再縮短，在最短的時間內把所有包括土地的區段徵收、環評與建廠，全部同步一起進行，因此從6年縮短成3年，今天在這裡舉行動工典禮，廠商在這裡選地，證明市府團隊與廠商都有信心，而且有決心，要跟大家打世界盃，要進軍國際市場。

今也出席的經濟部長王美花特別在會後感謝群聯在台美IC產業合作的貢獻，群聯執行長潘健成回應媒體為何決定投資高雄時則表示，過去IC設計公司多集中在中北部，以致南北發展不均，群聯支持在地學子畢業留在家鄉發展，目前在台南已有研發單位，感謝市長陳其邁支持，未來會把南部研發中心放在高雄，3年內將會招募500位工程師，留住人才、平衡南北發展。

高雄市政府經發局長廖泰翔則說，這次橋科選地招商吸引包括半導體及電動車兩大亮點產業大廠搶進，其中隨全球產業推進、環保意識抬頭，各國紛制定期程要從燃油車轉換為電動車，電動車產業前景可期，對國家及產業鏈的發展更形重要，市府努力在高雄創造更多電動車產業契機，很開心電動車大廠鴻海、鴻華、順益、成大精機選擇插旗橋科。

廖泰翔強調，台灣半導體產業深具全球競爭力，市府在既有石化產業優勢基礎上積極向半導體關鍵廠商招商，除晶圓代工龍頭台積電、封測大廠日月光，也積極爭取IC設計廠商，盼從上游IC設計、系統應用結合到下游的製造與封測，形成完整半導體產業群聚、發揮加乘效果，南部半導體S廊帶逐漸成形。

經發局指出，橋科位於橋頭新市鎮範圍內，基地範圍位於高雄科技大學第一校區北側農業區，基地左側緊鄰國道1號，右側鄰接高鐵，面積262公頃，其中產業面積164公頃，另包括國道1號西側住宅區、商業區及公園綠地、道路等公共設施用地，是全台唯一有營所稅抵減的科學園區，也是未來10年台灣科技發展重要基地。