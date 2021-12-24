台中市2022年總預算增加但債務減少，財政持續改善，市議員楊正中24日指出，台中舉債規模較上年度減少2.9億，債務利息支出反增7000萬元，不合邏輯；財政局表示，「債務付息」預算不同於其他歲出計畫，若編列不足將嚴重影響市府債信，市場利率瞬息萬變，避免預算數不敷支應窘境，不宜少估。

楊正中指出，台中市近3年來債務利息支出2019年、2020年皆編列8億。而債務利息支出決算數2020年6億3145萬4189元、2019年5億4090萬4755元。

楊正中質疑，2022年台中市負債減少且債務利息支出歷年決算數都不超過預算數，2022年卻增加7000萬不合邏輯，「難道物價上漲也帶動銀行利息上漲嗎？」

財政局長羅仙法表示，近期發現銀行利率有往上漲的現象，所以才增編7000萬元，目前因為銀行的標單利率有上漲現象，利息上漲深受央行政策及市場供需影響，為預防萬一而增編7000萬因應。

「7000萬不是小數目！」楊正中強調，依財政紀律法條規定「不得以舉債方式支應。」因此必須由該府公務預算概括承受，要求財政局提供債務細目。

財政局表示，「債務付息」預算不同於其他歲出計畫，若編列不足將嚴重影響市府債信，更可能因此須立即償還市府所有貸款。

中央銀行近日指明年貨幣政策將朝緊縮方向，金融市場利率受央行政策及市場供需影響，市場利率瞬息萬變，為避免預算數不敷支應窘境，實在不宜少估，中市今年債務付息預算數為8億元，截至今年12月21日止已執行7.12億元，執行率已近9成。