聖誕點燈開幕儀式洋溢異國風情，吸引不少外籍朋友開心同樂。（金門縣府提供）

雙主場之一的後浦十六藝文特區，吸引特色商家和在地美食攤位共襄盛舉。（李金生攝）

文創、特色商家與在地美食、小農特產等人氣攤位加入，讓活動內涵更加多元與豐富。（李金生攝）

現場也安排親子薑餅屋DIY、千錘百練金工DIY體驗，活動內容多采多姿。（李金生攝）

現場也安排親子薑餅屋DIY、千錘百練金工DIY體驗，活動內容多采多姿。（李金生攝）

在地知名的「公揹婆」特色表演團隊帶來歡欣氣氛。（金門縣府提供）

甫獲全國「故事商圈」前3名的金門後浦小鎮，在聖誕假期舉辦一連3天的行銷市集，濃濃的異國風情洋溢快樂氛圍，吸引年輕朋友結伴選購節慶禮物，穿梭人潮將古樸老街渲染得歡欣熱鬧。

這項由金門縣政府及經濟部中小企業處贊助的行銷市集，自12月24日平安夜下午五時開始至12月26日晚上八時止，一連三天在縣定古蹟總兵署前廣場及後浦十六藝文特區「雙主場」熱鬧開市，吸引許多文創、特色商家與在地美食、小農特產等人氣攤位加入，讓活動內涵更加多元與豐富。

今晚開幕儀式在縣府建設處長陳祥麟、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席陳天成和後浦商圈理事長吳伯揚等人偕金門在地知名的公揹婆特色表演團隊，自後浦十六藝文特區出發，沿路發送商家聖誕小禮，分享節慶喜悅。遊街隊伍並在抵達總兵署前廣場舞台後，進行聖歌吟唱與聖誕點燈的開幕儀式，不少外籍朋友也開心同樂。

縣府建設處表示，此次活動有30餘個攤位，均提供行動支付，讓消費者來到市集，不帶現金就能逛街消費。另特別安排親子薑餅屋DIY體驗、千錘百鍊金工DIY體驗、歌唱表演、中央五倍券放大兌換抽獎等加碼促銷。

另外，在學學生領取祈願卡，並至市集內任一攤位消費且不限金額，只要核蓋攤位專用章，即有機會獲得最高1萬元的購物金，另在市集攤位消費滿100元即可獲得數位點數1點，滿2點可進行博狀元體驗一次，最高可獲得6600元的市集消費點數，可於市集消費抵用。