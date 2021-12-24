在聖誕節前夕，榮獲雙料金鐘、金曲獎的留法雙碩士長笛演奏家華姵，在東華公共事務研究學會「名家講堂」獻藝，融合高難度的Jet Whistle、 pizzicato等長笛法國現代技法，深情演繹台灣民謠經典作品「四月望雨」的美麗與哀愁，笛聲溫婉、高亢動人，扣人心弦，樂風輕柔而情感豐沛，深令樂迷驚艷、激賞。

留法雙碩士長笛演奏家華姵，在東華公共事務研究學會「名家講堂」獻藝，深情演繹台灣民謠經典作品「四月望雨」的美麗與哀愁。(主辦單位提供)

留法雙碩士長笛演奏家華姵，在東華公共事務研究學會「名家講堂」獻藝，深情演繹台灣民謠經典作品「四月望雨」的美麗與哀愁。(主辦單位提供)

音樂家華姵應學會邀請，在花蓮市青色山脈以長笛演奏台灣民謠之父鄧雨賢經典創作名曲「四月望雨」創新融合繁複的長笛技巧如滑音、微分音、噴氣音(Jet Whistle)、彈舌音(pizzicato)、花舌音、氣聲等多重音色，深情演繹四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花，傳達臺灣歌謠內蘊深長的豐沛情感。

東華公共事務研究學會理事長田俊雄表示，隨著華姵豐富多變的長笛音樂節奏，以及她身懷西方古典富麗的音樂氣質，專注而精彩的表演，深深感動樂迷的心靈，流露溫和美麗與音樂才華，更加吸引觀眾目光，帶領大家進入她當下所展演創作的人文音樂空間，是一位具有創意的音樂家跨界邁向表演藝術家。

東華大學人文社會科學學院院長王鴻濬特聘教授，分享明年即將出版「戀戀摩里沙卡─林田山林業史」新著作。(主辦單位提供)

華姵畢業於法國師範高等音樂學院，師事長笛教授Pierre-Yver Artaud及室內樂教 授Devy Erlih ，並取得長笛高級教學及室內樂高級演奏碩士文憑。後返台不但長期關心偏鄉部落音樂教育，身兼愛樂101室內樂團團長，經常在國家音樂廳公演，同時跨領域積極參與舞台劇、廣播、電視等文藝知性節目。

華姵紮實演奏，才華洋溢，摘下第51屆廣播金鐘-非流行音樂主持人獎、第28屆傳藝金曲奬-宗教長笛演奏專輯。她擅長古典樂音樂戲劇、電影主題曲、台灣民謠與原住民樂曲，展現豐富的音樂內涵是位活躍表演藝術領域，是目前古典音樂界中少數極具特色的長笛音樂家。

華語音樂教父羅大佑在華姵專輯<<還我一個青。白>>推荐序中寫道：「華姵在台灣的音樂界是一個獨樹一格的音樂人。她的長笛演奏手法非常多樣性，氣音、泛音、震音和滑音的演奏的靈活度，在國內應該是排名最高之一。很高興她出了這張與京劇的跨界專輯；希望他的演奏會得到社會音樂界更多的注意與認同。 」

除了華姵音樂感性登場之外，「名家講堂」另邀東華大學人文社會科學學院院長王鴻濬特聘教授，分享明年即將出版「戀戀摩里沙卡─林田山林業史」新著作，他以親身田野調查經驗，從族群遷移、聚落形成、生活與產業、現地照片製圖及歷史聚落發展共五大面向，講述精彩豐富的族群人文故事，大獲滿堂采。

此外，王鴻濬教授長期投身學術和林業研究，學術著作出眾，105年出版《1922年無盡藏的大發現-哈崙百年林業史》著作，之後出版的《森林．部落．人 - 太魯閣林業史》，榮獲108年度國史館臺灣文獻館獎勵出版文獻書刊佳作，這次他的新著「戀戀摩里沙卡─林田山林業史」，更受到大家喜愛和關注。