台中市議會24日舉行民政、財經3讀議案第2讀會，民進黨市議員質疑明年選舉年盧市府5筆民政預算有綁椿之嫌，民政局表示，明年度配合推展區里特色暨重點業務相關活動，加強推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」，配合實務運作調整預算編列。

市議員賴佳微表示，相比2018年前市長林佳龍在選舉年編列預算，區里特色推展等相關費用編列120萬，現在盧市府擴編到750萬，還有其他相關里政基層幹部相關費用，5筆加總起來一共多886萬。

市議員周永鴻指出，民政局有多筆預算有巧立名目行綁樁之嫌，「區里基層幹部重大建設參訪，交流相關費用」2018年編列190萬，2022年增加到340萬。「辦理區里特色推展等相關費用」2018年編列120萬，2022年膨脹到750萬。

市議員陳淑華說，盧市府上任以來，每年編列預算不斷增加，明年總預算高達2316億，比今年大幅增加127億，創歷年新高。

她表示，民政局推展區里特色業務從120萬大幅增加成750萬，區里幹部交流參訪340萬，推行區里重點工作236萬，補助區里特色業務200萬，讓人質疑重覆編列、行綁樁之實，市府應該要能夠清楚交代預算。

民政局長吳世瑋強調，明年度配合推展區里特色暨重點業務相關活動，加強推動「地方創生」及「各區公所爭取中央經費配合款」，以及增進台中市各區里長與區公所民政業務同仁遠識及為民服務能量，配合實務運作情形調整預算編列。