為強化公司治理，邁向企業永續發展，中信金控24日董事會通過金控公司新設「人資長」由原公司治理主管、中信金控資深副總卓長興擔任，並由中信銀行資深副總陸麟錚任公司治理主管，持續推動並強化公司治理作為。中信金控指出，此職務調整為配合組織發展需要而設置。

據台灣證券交易所提升公司治理作法，2019年就已要求該年6月底前，實收資本額達新台幣100億元以上的上市公司及金融保險業須完成公司治理主管設置，中信金積極配合相關規定，在2019年2月27日時就已召開董事會，通過金控公司治理主管由中信金控主任秘書卓長興擔任，如今再更新設「人資長」。

中信金表示，中信金訂有誠信經營守則、道德行為準則等規範，且每年重新檢視相關制度的運作狀況與法規的要求，以完善公司治理制度，符合國際公司治理的趨勢。

為落實公司治理制度與規劃的完善性，中信金因而設置公司治理部，專責辦理公司治理相關事務，提供董事執行業務所需支援，並統籌金控及其轄下子公司的公司治理及誠信經營相關作為，以提升公司治理層級，完善公司治理架構。

中信金強調，主要是借重卓長興於中國信託服務達30年的資歷，且他曾擔任中國信託商業銀行公共關係部部長、中國信託人壽保險公司行政長、台灣人壽保險公司行政長及主任秘書等重要職務，集團內部歷練完整，未來卓長興將持續推動各子公司的公司治理主管，依各業法要求的時程與規定完成設置，有效溝通並落實公司治理業務。