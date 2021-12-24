長榮航空與日本秋田縣廳在24日聖誕夜於長榮桂冠酒店（台北）舉辦「舌尖旅行 秋田雪藏美味」聖誕餐會，品嚐秋田直送的美食饗宴，秋田縣廳也透過連線與台北現場互動，以生動活潑的方式介紹當地的特色美食、純米佳釀及旅遊資訊，餐會重現秋田縣橫手雪屋祭的場景，還有可愛的秋田犬及知名的「秋田生剝鬼」，讓現場近百位民眾彷彿置身日本，在溫馨的聖誕夜重溫旅遊的美好回憶。

長榮航空總經理孫嘉明與秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀共同祝賀與會嘉賓聖誕快樂。

孫嘉明總經理於餐會致詞時表示：「日本秋田縣是台灣民眾喜愛造訪的旅遊地之一，長榮航空自2005年開始，每年均會與旅行業者合作，依季節性需求提供桃園直飛秋田的包機服務；過去這一年多來因COVID-19疫情影響，目前僅飛航東京、大阪、福岡三個航點，隨著疫苗覆蓋率增加，各國邊境管制也開始逐漸解封，長榮航空從地面到空中，都已做好萬全的防疫措施，期盼在解封後，台、日雙邊的旅遊能快速恢復到昔日的榮景，讓大家能享受出國旅遊的樂趣」。

秋田縣觀光文化運動部海外推進統括監益子和秀也透過視訊表示：「我們很高興能與長榮航空合作舉辦這次推廣秋田縣美食和旅遊的活動，為了讓大家更深入了解秋田的旅遊特色，特別透過視訊直播，邀請秋田縣廳旅遊代表介紹當地著名物產，如秋田和牛、烤米棒和地酒等，也邀請阿仁合車站的部長介紹內陸線夜間點燈美景等特色。

秋田縣是日本感染率最低的地方，不但可安心、安全的享受日本美景，也是避免擁擠的旅行目的地，我們希望透過此次活動加深台灣人對秋田縣的興趣，期盼大家在恢復飛航之後能搭乘長榮航空班機前來秋田旅遊」。

長榮航空與日本秋田縣廳共同舉辦的「舌尖旅行 秋田雪藏美味」聖誕餐會，由日盟國際協辦，委請長汎旅行社獨家銷售，推廣價2500元，消息一公開立刻秒殺完售。

此次聖誕套餐都是由秋田縣空運直送的物產及食材，前菜為「秋田風味集錦拼」、「秋田米棒醃篤鮮」，主菜則是遠近馳名的「炭烤秋田和牛佐主廚醬汁」，另外還有「海石斑奶油秋田煙燻蘿蔔乾泥」、「桂冠雞火稻庭烏龍麵」，甜點更獨家引進特製的「秋田大地甘酒冰淇淋」，配合不同的料理，搭配四款當地知名的純米吟釀，現場民眾品嚐後都為之驚艷。

為了讓大家度過難忘的聖誕夜，此次的伴手禮相當豐富，除了致贈超人氣的長榮航空機能防護夾克2.0外，還有秋田米棒1袋及日本酒300ml，並舉辦有獎徵答活動，獎品包括卡哇伊的秋田犬玩偶及長榮航空飛機模型等等，氣氛相當熱絡，現場的來賓都大呼物超所值。

特別來參與活動的陳小姐說：「真的很懷念到日本旅遊的時光，看到這個活動就立刻報名了，很高興有搶到名額，今天一走進來就被銀白的雪地及充滿祭典感的秋田裝置吸引，一看到最喜愛的秋田犬也忍不住拍照打卡，解封之後一定要親自去秋田玩一趟。」

來自台中的賴先生也說：「餐會裡提供的秋田特產非常好吃，像是有日本三大烏龍麵美稱的稻庭烏龍麵，麵體比一般烏龍麵細但口感順滑彈牙；秋田米棒口感軟糯彈牙，吸附了醃篤鮮高湯的鮮美，又保有日本米香氣；此外最期待的A5秋田和牛果然不負眾望，不但柔軟多汁、入口即化，香氣濃厚的滑順口感十分銷魂，這場活動不但有吃，又有秋田伴手禮，還收到長榮的防護夾克，真是收穫滿滿的一個聖誕夜！」

秋田縣四季各有特色，除了春天賞櫻、秋天賞楓之外，冬天橫手雪祭的雪屋以及大曲花火大會更是每年都能吸引相當多人前往朝聖，每年8月舉行的「秋田竿燈祭」是日本三大燈會之一，更吸引來自世界各地的100多萬遊客來到秋田觀賞，在著手規劃後疫情時代的旅程，秋田縣不啻為到日本東北旅遊的最佳選項之一。