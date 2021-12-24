新興國際中小學辦理國際日系列活動，享受歲末感恩與祝福的美好時光。（校方提供）

新興國際中小學辦理國際日系列活動，平安夜邀請家長蒞校與孩子在耶誕節同歡，享受歲末感恩與祝福的美好時光。也獲得家長肯定、讚譽。

活動首先在演藝廳外面，由國小及國中各4個班級的學生，穿著事先抽出的國家的傳統服飾，結合書面海報與自己製作的道具，運用舞蹈、音樂與具代表性的小物品，以中、英雙語向家長與師生報告該國的文化、環境、宗教、服裝、運動等特色，同學認真投入、準備充分、流暢的表達，贏得家長的肯定與讚譽。

接著在演藝廳由國小部一、二年級學生及國中小弦樂團、舞蹈社團表演。國小韻律舞蹈社(小一、小二學生)的Candy shop舞蹈表演，為耶誕帶來最甜蜜繽紛、經典美式幸福耶誕糖果屋的冒險之旅!國中小弦樂社演奏迪士尼樂園歌曲《小小世界》It’s a Small World及The Chicken Dance 《小雞舞》-for String Orchestra，鋼琴社同學則以River Flows In You及Mirror Night的鋼琴表演，讓大家陶醉在優美的節慶琴音中。

一、二年級各班學生則在外籍教師指導下，穿著繽紛亮麗兼具耶誕特色的服裝與精心製作的道具賣力演出，讓大家彷彿置身國外，感受濃濃的耶誕歡樂氣氛。

活動最感人的是感恩卡片時間，小一學生將親手製作的耶誕卡片送給現場的父母及師長，現場洋溢幸福、溫馨與歡樂氣氛。最後由外籍教師扮演耶誕老公公登場，向小朋友介紹耶誕節的由來，並在門口發送耶誕小禮物，為今天的耶誕活動畫下完美的句點。

新興高中總校長魏宏恩表示，學校發展精緻化國際教育，有10位外師與中師合作，共同規畫豐富多元的美語創意教學課程，讓學生在沉浸式的情境中學習英語，提昇國際認知素養，培養帶著走的國際行動力。副總校長兼中小學部校長林繼生說，新興國際中小學透過國際日系列活動，不但活化教學，更培養同學多元能力、合作精神與自信心，新興國際中小學的學生面對未來與國際化已做好準備。