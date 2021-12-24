新北市淡水警分局長黃南山藉由耶誕節前夕，感謝同仁們的辛勞。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局長黃南山藉由耶誕節前夕，感謝同仁們的辛勞。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局長黃南山為感謝同仁這一年來在治安、交通及防疫工作上的辛勞付出，今（24日）特別帶著由同仁裝扮的耶誕老公公前往各單位發送禮物，並獻上「耶誕節快樂！」祝福。

淡水警分局特別精心準備了彈蓋保溫瓶、車用保溫杯、陶瓷塗層保溫瓶及精美刀具組等實用禮品，提供同仁挑選自己喜愛的，24日耶誕節前夕，分局長與耶誕老公公一起走進派出所，伴隨著耶誕樂曲，送上耶誕禮物並傳送祝福，見到扮演耶誕老公公的原來是訓練教官時，與平時嚴肅、拘謹的形象有著極大的反差，大家不禁哈哈大笑，留下難忘的回憶。中正路派出所蔡姓女警表示：「接下來的耶誕燈會及跨年煙火活動勤務，有了這方便攜帶又實用的彈蓋式保溫瓶，執勤時能喝上一口熱飲，暖身也暖心！」

黃南山表示，耶誕節的到來也意味著今年到了尾聲，回顧過去一年，新冠肺炎疫情及非洲豬瘟擾亂了民眾日常生活，同仁除全力防堵疫情外，轄區治安與交通的維護更是不曾鬆懈，希望今年透過不一樣的方式呈現對同仁的貼心及關懷，感謝大家這一年來的辛勞與付出，也祈願同仁新的一年都平安順心、工作順利。