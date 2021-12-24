邊境嚴管、國旅仍夯，交通部預估元旦連假將有一波出遊潮，由於各地跨年、迎曙光活動已陸續公布，公路總局公布全台各地易壅塞省道與路段，提醒民眾出門前留意路況。

公路總局指出，地方政府舉辦跨年晚會活動地點位於公路總局轄管省道周邊，包含淡水漁人碼頭（台2線、台2乙線、台15線）、桃園高鐵站（台31線） 、劍湖山（台3線） 、宜蘭新月廣場（台7線）、清境農場（台14甲線）、日月潭（台21線）、義大世界（台29線）、屏東市千禧公園（台24線）、里港河堤公園（台3線）、東港溪畔（台17線）、玉皇宮(台24線、台27線）等。

公路總局公布元旦連假觀光風景區易壅塞路段。（公路總局提供／陳祐誠傳真）

迎曙光熱門地點則有合歡山（台14甲線）、阿里山（台18線）、三仙台（台11線）、太麻里千禧曙光紀念園區（台9線）及墾丁龍磐公園（台26線）等地點。

省道主要幹道部分，公路總局預估12月30日晚間至12月31日上午，將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計自1月1日中午起至1月2日全日。

公總預估易壅塞的路段及時段如下：

1.台9線蘇花路廊（蘇澳至花蓮）南向12月31日4-8時；北向1月1日12-20時及1月2日11-19時。

2.台9線南迴公路屏東往台東12月31日10-15時；台東往屏東1月2日15-19時。

3.台1線水底寮至楓港路段，南向12月31日10-15時及1月1日9-15時；北向1月1日15-19時、1月2日15-21時。

4.台61線鳳鼻至香山路段，南向12月30日17-19時、12月31日10-13時、1月1日10-12時；北向12月30日17-19時、1月1日16-19時、1月2日19-20時。

5.台61線竹南路段，南向12月31日10-13時；北向1月1日至1月2日15-21時。

6.台61線中彰大橋路段，南向12月31日10-13時；北向1月1日至1月2日14-18時。

連接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中環線、台86線關廟交流道、台18線中埔交流道等，預估易壅塞時段分布於12月30日晚間、12月31日至1月2日上午時段，及1月1日至1月2日下午時段。

觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及福隆~瑞濱路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。