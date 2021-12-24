中央銀行公布第三季本國銀行國家風險統計，直接風險餘額續增至5121.94億美元，季增80.97億美元或1.61％，其中對美國曝險連續25季居第一位，直接風險餘額來到1163.22億美元，值得留意的是，自中美貿易戰及疫情以來，全球供應鏈重組效應，「世界工廠2.0」的越南，快速躍升至第九名。

央行官員表示，越南是在今年第一季底首次進入第十名，第二季也是第十，第三季進一步超越英國，躍上第九位，且國銀對越南的曝險已連續六季均增加。主要是中美貿易戰造成供應鏈移轉，一消一長的結果，越南的企業授信需求，銀行資金拆存均大幅增加，尤其今年以來增速愈來愈明顯。

國銀最大曝險國第三季底仍是美國，維持長期趨勢向上不變，已連續六季增加，季增30.40億美元至1163.22億美元。第二大海外曝險仍是大陸，第三季直接風險餘額季增19.87億美元至587.69億美元。

前十大曝險國家／地區，第三至第八位各為盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡等，增減幅度均不大，前十大曝險餘額合計為3784.92億美元、季增62.26億美元或1.67％，且占國銀海外債權直接風險餘額約73.90％。