日本總務省24日公佈，由於燃料成本大漲，11月核心消費者物價指數（生鮮食品除外）較去年同期上升0.5％，高於10月的0.1％。不僅連續3個月上升，幅度並且創2020年2月以來新高。

不過，分析師表示，日本央行預料仍然不會在近期縮緊貨幣刺激政策，因為通膨率還是遠低於2％的目標。凱投宏觀日本經濟師李爾茅斯（Tom Learmouth）表示，隨著手機資費調降的影響消失，明年日本通膨率預料將加速到大約1.0％。

受原油價格高漲和日圓貶值影響，電費與汽油漲價，還有去年同期拉低住宿費的政府旅遊支援計劃「Go To Travel」影響不再，也造成價格回升。總務省負責人分析認為，物價正在穩定上升。

11月不含生鮮食品和能源的指數較去年同期下滑0.6％。

按種類來看，能源上漲15.6％，漲幅創13年零3個月來新高。此外汽油上漲27.1％、電費上漲10.7％、煤油上漲36.2％。

去年同期拉低整體物價的住宿費大漲57.6％。食品價格漲幅1.4％，在原材料價格高漲等背景下，咖喱上漲14.4％，進口牛肉也上漲11.0％。

另一方面，受各手機運營商紛紛推出低價方案影響，通信費下滑53.6％。

剔除生鮮食品的522種調查對象中，有293種價格上漲。下滑的為160種，另有69種持平。