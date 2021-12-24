遊戲廠商大宇資訊（6111）24發布重訊公告，於董事會提出，為強化集團經營佈局及聚焦業務目標，將收購第三方支付紅陽科技5488315股，總投資金額新台幣1.37億元，預計持股比例55.16％，並計畫取得該公司三董一監席次。大宇資訊表示，本交易金額及評估資料已依規定取得會計師價格合理性意見書。

大宇資訊表示，以「充實事業版圖」作為出發點，因應未來資訊產業中虛擬界資訊、服務、產品、金流各是不可或缺的一塊。發行IP虛擬藝品或是研發NFT遊戲，交易NFT商品除了本身基礎實力以外，還要帶入數位資產、虛擬貨幣和區塊鏈等技術，而金流的角色扮演真實與虛擬中洽接的橋樑。

而紅陽科技為著名第三方支付代收代付業者之一，提供諸如信用卡、金融卡、超商代收、境外收款等多項收款工具與服務。在台灣專業金流服務經營多年的經驗，致力於多元支付功能的開發與業務發展，規模穩健成長，並持續推動虛擬、實體全方位整合服務。

第三方支付近年來快速興起，過去在第三方支付業界俗稱「紅、綠、藍」的3大業者，指的就是紅陽、綠界、藍新3家公司。其中綠界近年營運快速向上，股價更登上千元，是興櫃市場有史以來首支千金股王。

而除了紅陽以外，大宇資旗下全達國際也持股藍新金流，是其第二大股東。藍新為老字號第三支付服務商，最初從線上金流起家，後來逐步切入線下金流，陸續完成金融基礎建置，近年來獲利穩健，目前旗下包括「藍新金流」雲端代收代付、「ezAIO簡單收」實體商店多元收款與「ezPay簡單付」電子錢包，完整佈局線上與線下。藍新集團2020年總交易處理規模530億元，預估2021年線上及線下交易規模突破千億元。

本次投資後，大宇資訊將取得紅陽科技控制權並將其納入子公司，且計畫自目前公司內董事結構五董一監中取得三董一監席次。此舉也將大幅提升集團在市場全方位的競爭力，對集團經營的發展實有必要性與遠瞻性，促進公司營運領域持續擴散，並創造更高更穩定的獲利