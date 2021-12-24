台股11月展開反攻上漲440點，散戶在集中市場占比大增至67.1％，反應在中央銀行公布的當月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額月增391億元至3兆1361億元，來到史上次高。

根據央行統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額增加，觀察台股股價指數月平均也回到「萬七」（17000點）之上的17498點，日平均成交值及融資餘額雙雙上揚，月增各達661億元及263億元。

央行官員表示，自然人戶（散戶）在集中市場占比，今年以來相對居高，大多在六成以上，6月及7月甚至衝破七成，10月下滑至63.6％，11月明顯回升至67.1％，基本上就是隨著股市的表現變動。外資當月買超台股新台幣218億元，「錢」進股市效應，也使得當月外國人新台幣存款減少245億元至2194億元。

至於M1B及M2年增率11月則是雙雙下滑至14.18％及8.26％，均創13個月來新低，央行官員指出，主要是受到放款與投資年增率下降的影響。但累計1至11月M1B及M2平均年增率分別16.64％及8.78％，且日平均餘額各為24.46兆元及53.31兆元，仍續雙創新高，代表市場資金動能強勁結構未改變。