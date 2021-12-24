晚間6點縣長林明溱也到場與族人一起點燈，在海拔1000公尺的羅娜部落點亮25公尺的聖誕樹。（吳建輝攝）

下午整條街道就開始湧現民眾，原住民烤乳豬在街上隨處可見。（吳建輝攝）

在地鄉親全小姐就說，羅娜村聖誕晚會就是布農族的過年，沒有一個地方比這裡更有聖誕氣氛，所有族人都會在這一刻回到家中，家家戶戶一起手拿火把傳遞火苗，並到街上報佳音。（吳建輝攝）

家家戶戶都會掛上各式顏色聖誕燈飾，在外謀職的異鄉遊子也都會在這時返回羅娜，與家人同歡，每年都吸引上萬遊客到訪朝聖，感受全台最「原」味的聖誕節慶。（吳建輝攝）

24日是平安夜，南投縣信義鄉羅娜村舉辦「聖誕節」晚會，整個村莊就像不夜城一樣，一同迎接聖誕節到來，全鄉部落族人都湧上街頭，一起迎接主耶穌基督誕生，晚間6點縣長林明溱也到場與族人一起點燈，在海拔1000公尺的羅娜部落點亮25公尺的聖誕樹，為濃濃布農風的聖誕節慶拉開序幕，主辦方也特別在現場施放人造雪，讓現場民眾玩得不亦樂乎。

信義鄉羅娜村是全台最大的布農族部落，全鄉族人都信仰基督教，因此聖誕節就像羅娜村的過年一樣，家家戶戶都會掛上各式顏色聖誕燈飾，在外謀職的異鄉遊子也都會在這時返回羅娜，與家人同歡，每年都吸引上萬遊客到訪朝聖，感受全台最「原」味的聖誕節慶。

在地鄉親全小姐就說，羅娜村聖誕晚會就是布農族的過年，沒有一個地方比這裡更有聖誕氣氛，所有族人都會在這一刻回到家中，家家戶戶一起手拿火把傳遞火苗，並到街上報佳音。

信義鄉公所表示，今年以「幸福信義鄉LULUNA聖誕感恩」為主軸，結合原住民在地元素，主副燈設置地「羅娜露德聖母堂、地利天主堂」並同時辦理報佳音及晚會，還邀請羅娜部落族人共同布置自家街道，打造全台最常超過800公尺的聖誕燈飾花海隧道，。

而活動從下午一直持續到晚間11點，上千名族人手持火把在部落巡禮，在街道上歡唱聖歌報佳音，整個街道被營火包圍場面壯觀；信義鄉長全志堅表示，今年預估吸引1萬人朝聖參與，也歡迎所有鄉親來羅娜，感受全台最高、最正統的聖誕晚會。