11月末所羅門群島首都荷尼阿拉要求總理索加瓦雷辭職抗議期間爆發了騷亂，索加瓦雷指責馬萊塔省人在首都荷尼阿拉搞騷亂，是「台灣代理人」，企圖發動政變。（圖／美聯社）

因政治紛爭爆發騷亂的所羅門群島近期邀請中國警務顧問協助平亂，俄媒指出，這是中國大陸首次將政治影響力跨進大洋洲，對已經從所羅門撤回其軍警的澳大利亞而言，則是一次明顯的地緣政治失敗。在中澳關係惡化之際，所羅門棄澳大利亞轉求中國，對中澳兩國關係別具意義。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，中國外交部宣佈將派遣6名警官前往所羅門培訓當地特警，同時提供盾牌、頭盔、警棍和其它非致命鎮暴裝備等物資援助。對澳大利亞政府來說，中國警務顧問來到所羅門，意味著在這個太平洋島國失去自己的位置。

而從中國宣布援助所羅門的消息傳出後，澳大利亞開始撤回派赴所羅門的員警和軍人，這支部隊分別來自紐西蘭、斐濟和巴布亞紐幾內亞，共約200人。

華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘受訪時指出，澳大利亞將南太平洋島國視作自己的地盤，以殖民宗主國的身份自居，長期對南太島國進行軟硬實力的滲透，在意識形態和政治治理上施加影響。「所羅門群島發生暴力騷亂，澳大利亞以維和為名，派出軍警，在實質上還是試圖以本地區『老大』的身份進行干預。」

陳弘說，中國與南太島國的合作與經濟援助項目提升當地民生和基礎設施建設，受到當地政府和人民的歡迎。而最為重要的是這些共建與援助不附加任何政治條件，沒有政治目的，當地人民「有目共睹，心知肚明」。

陳弘表示，11月底在所羅門群島發生的騷亂，根本上來看是美國和台灣民進黨當局對馬萊塔省多年挑唆的結果。目前，所羅門群島向中國請求物資支援與警務培訓協助，正是希望能夠從根本上提升本國員警系統的能力，以應對未來可能發生的變局。

俄羅斯科學院東方學所專家安德列．嘉林認為，中國回應所羅門群島求援，是為了防範可能出現的「顏色革命」。中國願意為自己的新外交夥伴提供支持，並且「始終堅決反對外部干涉內政，而且援助不附帶政治條件」。

嘉林說：「此前認為，中國是本地區的強勢經濟玩家，本地區的長期穩定和安全與澳大利亞有著緊密的關係。目前情況在發生變化，這些功能在轉給中國。所羅門群島放棄臺灣轉而承認中國大陸，儘管美國和澳大利亞承諾提供資金，但他們還是承認北京。」「如果中國與所羅門警務合作順暢，那麼大洋洲其他島國也完全可將之當成樣板，以中國來替代澳大利亞。這是澳大利亞的地緣政治、甚至是地緣戰略的失敗。」

所羅門群島在2019年與台北終止外交關係，轉而選擇北京，但地方政府馬萊塔省拒絕認同此外交政策。11月末，所羅門群島首都荷尼阿拉在要求總理索加瓦雷辭職抗議期間爆發了騷亂，總理索加瓦雷指責馬萊塔省人在首都荷尼阿拉搞騷亂，是「台灣代理人」，是企圖發動政變。當地議會反對派倡議對政府投不信任票，但要求總理辭職的一方在投票時落敗。