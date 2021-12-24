外貿協會、展昭合辦的「2021年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」24日聖誕前夕登場，為今年中部最大食飲品專業展，吸引325家廠商參展規模再創新高，預期將吸引逾4.5萬專業人士採購。

貿協指出，今年特設「拉丁美洲館」，在貿易商無法出國前提下，首日吸引不少貿易商駐足下單，瓜地馬拉、宏都拉斯高品質咖啡外，今年更推出來自瓜地馬拉經歷發酵、熟成及風乾後黑檸檬，調製成帶有柑橘與陳皮香氣飲品。

今年拉美館我國友邦展品區亦有首度參展的貝里斯，展出當地風味咖啡、果汁、茶等飲品；貿協指出，此展覽因疫情影響，原訂7月延期至12月；現隨疫情趨緩，除推出實體展覽外，並依規定開放場內定點試吃飲，提供參觀民眾品嘗異國風味機會，亦大幅帶動購買意願。

貿協表示，雖受限於疫情影響、各國邊境政策管制，2020年至今，我友邦外商皆無法親自來臺參展，但仍持續盡力推廣邦交國產品，透過我駐拉美地區各外館邀請友邦廠商以展品參展，並備有參展商聯繫資訊，供買主取用。