36歲威廉與前體育主播32歲「卓卓」卓君澤穩交3年，感情甜蜜。威廉在24日平安夜求婚成功，他一開始假藉工作緣故，把卓君澤騙上陽明山還穿上白紗，威廉在現場突然下跪求婚，讓卓君澤感動淚崩，氣氛浪漫。

威廉事前邀來許多好友在場見證，包括昔日棒棒堂男孩團員阿緯、王子、小杰與風田等人。威廉表示很開心求婚成功，成為彼此最好的聖誕禮物，感謝到場的親朋好友，威廉笑虧：「小煜放鳥我，我會記一輩子，叫他好自為之。」

談到籌備求婚過程，威廉說：「基本上都是我跟我們熱血48小時的團隊在討論。」只見卓君澤忍不住淚崩，威廉浪漫說：「女主角很感動，妝都花了。」至於是雙囍臨門？威廉澄清：「我們沒有先有後婚。」2人婚期確定後，會再跟大家分享喜悅。

好友阿緯開心送上祝福，表示現場準備驚喜橋段就是他們一起跳了一段35歲的〈七彩棒棒糖〉，內心很感動，並打趣說希望威廉可以趕快生1個女生，「因為小煜的兒子一直想認識我女兒，我想威廉女兒比較適合。」王子興奮說：「兄弟的大事。」透露平常不正經的威廉，當在認真講誓詞，搞的王子都眼框泛淚，「超級感人，恭喜你求婚成功，不用幫你準備備案了。」

威廉（右）向卓君澤求婚成功，大方擁吻曬恩愛。（歡迎光臨公司提供）

威廉（右）向卓君澤求婚成功。（歡迎光臨公司提供）